La inseguridad se instala en los centros comerciales de La Puntilla

Bastó que el vídeo circule en las redes sociales para que los habitantes de La Puntilla confirmen lo inseguro e indignados que se sienten. El pasado lunes, según se confirmó en la cinta, alrededor de las 20:30 un hombre con el rostro al descubierto se acercó a un vehículo estacionado en el centro comercial Plaza Batán (km 9 de la vía Samborondón) y como por arte de magia, en 50 segundos, desmontó una de las ventanas, se llevó una laptop y huyó en otro auto allí parqueado.

“Fíjate en la técnica usada por el ladrón. Desmonta el vidrio, aprovechando que tiene película de seguridad para que no le estalle en pedazos. Fíjate también en cómo nadie hace nada, el carro entró y salió, y los guardias ni se inmutaron”, se quejó Daisy Martínez, vía Twitter, al hacer hincapié en la falta de seguridad en la zona.

Solo la semana pasada EXPRESO publicó una nota donde dio a conocer otros robos generados durante estos últimos meses en los negocios y las principales avenidas de La Aurora y La Puntilla.

“Nos está faltando patrullaje, más agentes de Policía. Se nos están metiendo a las casas, nos están desvalijando en la calle... No es la primera vez que algo así pasa en Plaza Batán. ¿Qué está pasando?”, se cuestionó Lisbeth Sarmiento, vecina de Entre Ríos.

Entre los internautas hubo clientes como @LordsdeEcuador que se quejaron del tiempo que duran los procesos de investigación en estos casos. “A mí también me robaron hace cuatro meses en el mismo lugar: me rompieron la ventolera y se llevaron una maleta y una laptop. Denuncié el hurto a la administración, luego a la Fiscalía, pero nunca se logró nada. Pasé tiempo y coraje, pero ahí quedó todo”. La delincuencia, agregó otro usuario que relató haber pasado por lo mismo, está libre en este país. “A mí ni siquiera me facilitaron los vídeos, no hubo ayuda por ningún lado”.

Respecto a lo ocurrido, la administración del centro comercial -hasta el cierre de esta edición- no se pronunció. A través del departamento de comunicación de ese local, este Diario solicitó más detalles de lo sucedido, de la actuación que tuvieron o no los guardias, y las medidas que implementarán. Hubo un ofrecimiento de respuestas, pero no se concretó.

Otro incidente

Para los residentes, quienes reportaron otro hurto, esta vez con cuchillo y a un joven de 16 años, el fin de semana, en Las Terrazas, las autoridades deberían instalar botones de pánicos en los espacios públicos, más cámaras de vigilancia en la avenida principal y un destacamento de Policía en la zona.

“Tener una Unidad de Policía Comunitaria no es suficiente. Desde que se abrió el puente que nos une con Guayaquil, más gente entra y sale: la buena y la mala. Esta última es la que nos está contaminando y obligando a vivir en zozobra”, lamentó Fanny Tobar, residente de Ciudad Celeste.

Estadística.

Los robos se han filtrado también en las viviendas de los vecindarios de La Puntilla. Solo el mes pasado, según la Policía, se reportaron cinco casos más en comparación a julio de 2017.