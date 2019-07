Cámaras registraron robo a mano armada en local de Urdesa

Según consta en la filmación, el robo ocurrió a las 17:22 y no duró más de un minuto y medio.

“Resulta increíble ver cómo esa gente le quita todo a esas pobres señoras, algunas son adultas mayores. Les quitan hasta el anillo. Es un asco todo”, sentencia Jenny Méndez, en la misma red social.

Según dijo a EXPRESO el capitán Andrés Proaño, jefe del circuito Urdesa, se baraja la posibilidad de que un cuida carros haya dado algún tipo de información a los delincuentes.

“La dueña del local asegura que le comentó a uno que en el lugar habría una reunión de amigas. La vio con compras. Sin embargo, es algo que se presume: habrá que hacer más investigaciones”, informó, haciendo hincapié en que el caso es “aislado”.

“Yo tengo un chat con los locales de Urdesa y no hemos registrado algo similar durante mucho tiempo. Esto es algo totalmente aislado. La percepción de la gente no es real, no hay tal inseguridad. Los robos que en esta zona se están dando es de los accesorios de los autos. Un tema para el que se están creando estrategias”, precisó.

Proaño indica que el local no estaba agregado al chat de la Policía y que tampoco tenía botón de pánico. “Supimos de lo ocurrido porque llamaron a la policía directamente...”.

Para los residentes, como Melissa Camaaño, sin embargo, la inseguridad en el vecindario es permanente y va en aumento: “Aquí no se puede ni salir a caminar. No es cierto que roban solo a los autos, en Urdesa te roban a ti y sin importar la hora. Falta seguridad, control y más cámaras. Falta la reacción de la alcaldesa y el gobernador. Aquí no hay preocupación para este tema tan grave”.