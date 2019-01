Los rezagados de la revisión vehicular llegaron en vano

Pese a que las puertas permanecieron cerradas, decenas de propietarios de automotores y motocicletas esperaban la mañana de ayer por atención en los exteriores del Centro de Revisión Técnica Vehicular (RTV) - Norte.

Aunque no había un letrero que lo confirmara, un guardia se limitó en informarles que el servicio se normalizará el próximo 14 de enero. Dentro de las instalaciones se observaban equipos de revisión sin funcionar y un desolado patio de estacionamiento.

Los conductores reconocieron que no gestionaron el respectivo turno para efectuar la revisión técnica vehicular, pero pensaban que podían hacerlo en el local. El motociclista Luis Jordán quería efectuar la revisión de su vehículo, ante el temor de ser retenido en los operativos anunciados por la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM).

“Me preocupa que la retención de mi moto me vaya costar más que la revisión”, opinó Jordán, quien justificó la falta de tiempo para no cumplir con el proceso de manera oportuna. El atraso en el pago del aguinaldo navideño fue el argumento de Carlos Torres para solicitar ayer la inspección de su camioneta. “Toca guardar el dinero y el carro. Espero no salga una emergencia y destine el dinero a ello”, indicó.

Gregorio Maldonado acudió con su minivan con el ánimo de anticiparse al proceso, que de manera oficial inicia en febrero. El último dígito de su vehículo termina en 2, por lo que según la calendarización, le corresponde en marzo. Hay quienes fueron por otros trámites. Es el caso de Jéssica Zambrano, quien tiene pendientes algunas multas, que afectarán cuando le toque la revisión de su vehículo. “Quería aprovechar que resido cerca, pero de nada sirvió venir temprano”, lamentó.

Fernando (quien pidió reservar su apellido) esperaba bloquear las placas del vehículo que le robaron el pasado 29 de diciembre. Le preocupa que antisociales utilicen la unidad para asaltos o secuestros “lo que me podría ocasionar problemas con la justicia”. A los usuarios solo les quedó resignarse y retirarse, en espera de que se normalice la atención en la fecha fijada.

El detalle:

Calendarización. En febrero arranca con los vehículos cuyo último dígito de placa es 1, y culmina en noviembre con el 0. Rezagados, para diciembre.

Los protagonistas:

“Vine por una copia de la matrícula de mi moto, debido a que se me extravió. Deberían informar que no iban atender”

Iván Velasco, usuario

“Tengo que renovar la revisión vehicular, pero me encuentro con la novedad de que no están atendiendo. Toca esperar”

Lino Serrano, motociclista

“En realidad vine para solucionar unas multas por un vehículo que me robaron hace veinte años. El papel debo enviarlo al juzgado”

Hugo Castro, conductor