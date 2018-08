Andrés Delgado: “Por ahora no es necesaria la reparación total de la ciclovía”

Compañeros de Belén Morejón y ciclistas que utilizan la vía a la costa mencionan que no es posible andar por la ciclovía porque varios tramos están dañados. El director distrital habla con EXPRESO sobre la solicitud realizada por el gobernador José Cevallos y sobre los planes para la vía a la costa, en el tramo Perimetral - Chongón.

- ¿Qué clase de intervención se realizará en la ciclovía?

- Nos solidarizamos con los familiares y con los amigos de la ciclista fallecida y nos encontramos tomando las acciones pertinentes. Cabe señalar que el accidente no pasó en la ciclovía, si no en la vía. Estamos realizando correctivos y se elaborará un cronograma de trabajos.

- ¿Qué correctivos se harán?

- Tenemos un grupo de técnicos haciendo los informes. A lo largo de este período hemos hecho un sinnúmero de visitas, porque los moradores se quejan que hay montículos de tierra y cosas así, pero nadie se pregunta el porqué. Les recuerdo que la ciclovía es para ciclistas, no para vehículos ni para ganado. Hemos encontrado a una chica practicando clases de conducción. Eso fue diseñado para ciclistas, no para una carga más grande.

- ¿Cómo lo controlan?

- El que debe controlar eso es la Comisión de Tránsito.

- ¿Y han solicitado a la CTE que haga ese control?

- Nosotros hemos hablado, más aún sobre este tema. Ya tuvimos una reunión con los grupos ciclísticos de ruta. La gente tiene un mal concepto, la ciclovía no es para profesionales, sino para las personas que salen con su bicicleta, no para competencia ni para entrenar carreras. Por eso los ciclistas de ruta no utilizan la ciclovía, sino los espaldones de la vía. En función de eso estamos coordinando, y el objetivo es que salgan por tramos, acompañados por un vigilante. El ministerio va a limpiar los tramos y ellos van a pintar los espaldones de la vía, estamos en conversaciones.

- ¿Y ustedes no podrían marcar esa parte de la vía?

- Lo podemos hacer, pero los ciclistas tienen mayor experiencia para indicar en qué partes deben colocarse paradas o pasos cebra.

- Los ciclistas aseguran que tampoco pueden utilizar la ciclovía porque algunos tramos están dañados...

- Nosotros tenemos a técnicos y mandamos a hacer mantenimientos rutinarios, si hay algún punto crítico, mandamos a evaluar las causas y hacemos bacheos menores. Pero hay carros, motos, ganado que la utilizan y eso daña la ciclovía.

- ¿Hay multas para los que invaden la ciclovía?

- La sanción por parte de la CTE es una contravención grave de primera clase, que es el 30 % de la remuneración básica y la reducción de 6 puntos en la licencia de conducir.

- ¿Ha constatado que se realiza ese control?

- Justamente hoy (el martes) hablamos de ese tema y vamos a tener un poco más de control en ese aspecto.

- ¿Cada cuánto tiempo se hace el mantenimiento?

- Tenemos a microempresas que están diariamente haciendo trabajos en varios tramos. Si es algo pequeño, ellos lo solucionan, pero si no, deben pasar un informe. El problema se da cuando se hace el bacheo, al día siguiente pasa un carro y lo vuelve a dañar, pero como ya pasaron (los supervisores) ya saben que ese tramo está bien.

- ¿Qué hacen ustedes para concienciar sobre ese daño?

- Nosotros tenemos una persona que se encarga de la seguridad vial, pero ahora haremos una campaña. En la vía hay letreros, pero la gente no les hacen caso.

- ¿Entonces la rehabilitación total de la que hablaba el gobernador no se hará?

- El señor gobernador puede decir que la rehabilitación sea total, pero yo me baso en función de los parámetros técnicos. Si los técnicos me dicen que se haga una rehabilitación total, se la hará; por ahora no es necesario. Si hay un tramo que está bien y otro mal, ¿cómo yo voy a rehabilitar los dos? No me parece.

- A inicios de año, el ministerio hizo un recorrido con vecinos de la vía a la costa, ahora que se va a firmar la concesión, ¿qué obras están previstas para el sector?

- Nosotros lo único que estamos haciendo en ese tramo es la poda de los árboles y por ahí teníamos unos petitorios de unos postes.

- En esa reunión, la CTE dijo que se necesitarían al menos cuatro pasos peatonales...

- Si la CTE lo propone así tenemos que trabajar en conjunto, porque todo se basa en un informe técnico.

- ¿En cuánto tiempo analizarán esa situación?

Tendríamos que tener el requerimiento y en función de eso se dará paso rápido al proyecto.

- Pero si el requerimiento se hizo en esa reunión ¿qué más necesitan para analizarlo?

Debemos de tener en cuenta que nada se hace por boca. Siempre tiene que haber algo por escrito, que las autoridades o el ministro mismo diga que tenemos que hacer esas cuestiones y entra en análisis.

- ¿Por parte del ministerio, entonces, no hay nada planificado para esa zona?

Bueno, yo recién estoy a cargo ahora y no estuve en esa reunión, pero no es que está planificado hacer un paso peatonal en sí, al menos yo desconozco que eso me haya llegado.