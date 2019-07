Un complejo se ha convertido en un refugio de inmigrantes

Santiago Monteverde es uno de los pocos venezolanos que se atreven a dialogar con EXPRESO. Lo hace mientras arrulla en sus brazos a Yolfri Santiago, su hijo de un mes de nacido que procreó con su compatriota, Yosveli Quinteros.

La pareja sudamericana llegó hace tres meses y se gana la vida vendiendo caramelos en los semáforos aledaños a la avenida de las Américas “o donde no hay competencia”.

“A pesar de que mi hijo nació en Ecuador no recibimos la ayuda como tal. No queremos que nos regalen nada, queremos trabajar y no ser mal vistos, porque no somos delincuentes”, manifestó Yosveli, quien anhela ahorrar algo de dinero para enviar a sus dos hijos menores que dejó en su país en manos de unos parientes.

Un joven que dijo ser colombiano pidió al Municipio que elabore un plan “para no seguir mendigando”.

Abel Pesantes, director de Áreas Verdes, aseguró que la semana pasada iniciaron el mantenimiento integral del complejo deportivo, el segundo en menos de un año. La tarea consiste en la reposición de elementos sustraídos, arreglo de mallas y pintada.

Indicó que por tratarse de espacios públicos no pueden permanecer cerrados. “Y en el caso de que coloquemos candados a los pocos días son destruidos por los inmigrantes para apoderarse del sitio”.

La preocupación del funcionario es que ahora llegan hasta familias, lo que dificulta una intervención. “Por lo pronto se buscan mecanismos para evitar que sigan ocupando estos espacios”, informó.