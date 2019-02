Maestros y alumnas vuelven a una clase luego de 30 años

Cierto día de septiembre pasado, mientras Marcia Bayas Pozo asistía a una reunión familiar, se reencontró con una excompañera de clase. Ese día se le ocurrió que debía ser bueno volverse a ver con todas aquellas que fueron sus amigas y conocidas del colegio.

No era una tarea fácil. La generación de 1989 del nacional 28 de Mayo estaba integrada por 300 alumnas y ella apenas tenía contacto con unas cuantas, pero la tecnología y las redes sociales acortaron las distancias. “En menos de 45 días ya había logrado ubicar a 150 de la promoción de ese año. Hasta pude contactarme con 20 que residen fuera del país”.

Marcia, actualmente una economista, fue tocando puertas y cruzando información. “Una amiga me llevó a la otra. Cuando me di cuenta, teníamos un chat donde habíamos muchas. A todas les gustó la idea de volver a vernos y se emocionaron cuando les hablé de que en la reunión podrían estar nuestros antiguos profesores. No lo creyeron hasta que les mandé vídeos con saludos de los maestros”.

Varios meses después y una serie de trámites más, la reunión se dio. El sábado pasado, desde las 13:00, 69 exalumnas del colegio nacional 28 de Mayo se citaron en uno de los salones del complejo Spazio-Bellini, en Puerto Santa Ana.

Ahí, aunque no estaban los pupitres, sí hubo que decir “presente” cuando Kenya Aranea Pilay, también exestudiante, se plantó frente a todas y les tomó lista. Como en los tiempos en los que aún asistían a clases, también tuvieron que cantar el himno al colegio.

Y como se invitó a 14 de sus antiguos profesores, más de una necesitó repasar de memoria las tablas de multiplicar o cumplir con algún ejercicio de mecanografía y taquigrafía.

Todo era parte de las actividades que se organizaron por ese gran día en el que antiguas compañeras se volvían a ver.

De a poco llegaron los invitados. Uno de los profesores más puntuales fue Luis Fuentes, quien se jubiló hace 12 años, luego de 44 años de magisterio. Detrás vino María Elena Pin, Guillermo Briones, Wolfa Ponce... Apenas irrumpían en el lugar las exalumnas se arremolinaban alrededor de ellos. Para saludarlos, para decirles que si antes les tenían recelo, ahora agradecen porque “nos enseñaron a ser personas de bien”, como les reconoció a más de uno, algo emocionada, Gissela Palacios Acosta.