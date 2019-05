El rector de la Universidad de Guayaquil pide sanción para un juez

El rector de la Universidad de Guayaquil, Roberto Passailaigue, llegó este 22 de mayo de 2019 a la Corte Provincial de Justicia del Guayas, para presentar un reclamo formal sobre la suspensión de la anulación parcial del quinto concurso de méritos y oposiciones de maestros de la entidad educativa. Además, pidió la sanción del juez de la Unidad de Trabajo, José Valarezo, quien dictaminó la suspensión.

Visitó al director del Consejo de la Judicatura, Vicente Franco Pombo, en función de máxima autoridad de la ‘Estatal’, presidente de la Comisión Interventora y presidente de la comisión de abogados de la misma.

Valarezo inició una acción de protección a favor de varios maestros, quienes se sienten afectados por la sentencia que dictaminó la Corte de Justicia, de retrotraer el proceso a julio de 2016, fecha en la que se publicaron por primera vez los resultados del concurso. A ellos el juez les concedió el recurso de amparo a pesar de que la Comisión Interventora los había descartado por supuesta corrupción.

Pero más que una queja específica, Passailaigue aseguró que no se trataba de algo particular, porque la comisión de abogados de la universidad irá presentando reclamos en contra de los jueces que, valiéndose de recursos de amparos constitucionales, han dejado sin efectos las disposiciones que hace la Comisión Interventora en los conflictos internos de la institución educativa. Según el rector, aquellos jueces, no actúan de acuerdo a la ley.

Además, Passailaigue indicó que con eso pretenden dejar en el pasado la idea de que la universidad pierde su autonomía ante determinados jueces. “Antes la institución perdía todos los procesos judiciales que llegaban a su contra y eso queremos parar. Iremos hasta Quito a la Fiscalía General y a todas las instancias para evitar más abusos de jueces con la universidad”, destacó.