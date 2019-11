Habitantes de Monte Sinaí reclaman legalización de terrenos

Alrededor de 70 pobladores de la zona Monte Sinaí, situada en el noroeste de Guayaquil, se plantaron en las afueras del Gobierno Zonal del Litoral, a partir de las 09:30 de este 5 de noviembre, para reclamar al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) la legalización para al menos 28.000 familias que, aseguran, viven con la incertidumbre del desalojo y sin acceso a servicios básicos.

Jenny Pinto, habitante de Monte Sinaí e integrante del Observatorio Ciudadano por el Derecho a la Vivienda y al Hábitat, explica que en 2018, tanto el Miduvi como el Muncipio firmaron un convenio para legalizar el sector. Sin embargo, Pinto afirma que los barrios 6, 7, 8 y 10 no han sido legalizados aún. La preocupación de la líder comunitaria aumenta debido a que en diciembre de este 2019 se termina el plazo del convenio.

“De las 20.000 familias que le corresponde legalizar a Miduvi, no ha entregado si no 388 títulos para que el Municipio genere esto (la legalización). Entonces, la realidad es que las familias viven a la espera y en zozobra”, señala.

“El caso del sector Hacienda La Esmeralda está en el limbo, puesto a que el Miduvi no ha actualizado la información”, indica Danny Sea, líder comunitaria de esa zona.

Cerca de las 10:00 los grupos de líderes de Monte Sinaí fueron atendidos por personal del Miduvi para revisar el caso de los pobladores. Esa entidad informó que dentro una hora dará declaraciones al respecto para decidir de qué manera se puede resolver el problema de la falta de legalización.

María José Carvajal, coordinadora zonal del Miduvi, aseguró que en este año se ha legalizado a más de 3.000 familias, de un total de 12.000 familias que constan en la base de datos de esa entidad.

“Monte Sinaí es un área de mucha invasión y hay muchas personas que reclaman cuando nosotros no tenemos la posibilidad de legalizarlos porque no cumplen con el requisito de la ley, es decir, que consten en la foto georeferenciada del 28 de marzo de 2017. Si no constan, nosotros no podemos legalizarlos porque no lo permite la ley”, sostuvo.