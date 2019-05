La planilla del agua también motiva reclamos

José Badillo secunda a Ronquillo. “No solo es el tema del agua potable, que a mí también me subió de $ 9 a cerca de $ 40; sino que me parece ilógico que el agua potable tenga un costo similar al del alcantarillado”, manifiesta.

A la conversación se suma Consuelo Ronquillo, quien narra que ella y su esposo son los únicos que consumen agua en su hogar, pero que de igual manera han sentido un alza en la planilla, pese a que también afirma que no han hecho mayor uso del agua potable. “Yo pagaba $ 3 o $ 5. Desde este año he tenido que pagar más. Mire, aquí tengo la factura: son $ 11 este mes”, precisa.

De su bolsillo saca una planilla de 2018, que usa para copiar el número de medidor. El documento refleja un valor de $ 6,10. “Ya verá lo que voy a pagar ahora, ha sido así todos estos meses, por eso ya sé”. La nueva factura es de $ 46,71. Explica que es por los dos últimos meses, pero que, aun así, no es lógico que el valor sea siete veces más a lo que cancelaba antes. “No he tenido un consumo mayor”, insiste.

La cifra

550mil cuentas de agua potable hay en Guayaquil, según datos de Interagua.

VOCES

MARIANA CHÁVEZ, usuaria guayaquileña.

Resulta extraño que en los meses que me ha subido el valor, he venido a hacer el reclamo y me lo bajan al otro mes. Según ellos consumo más, pero no es verdad.

CRISTÓBAL CHIPE, usuario guayaquileño.

Ahora no suben solo la luz, sino que también suben el agua. El año pasado yo pagaba $ 6, ahora lo que he venido a pagar son como $ 46 y tenemos el mismo consumo.

MANUEL CAAMAÑO, usuario guayaquileño.

Además del costo excesivo, también nos sacan el dinero con todos los trámites. Para cualquier tema, a uno le cobran hasta $ 25. Esto es un atropello y nadie controla.

CONSUELO RONQUILLO, usuaria guayaquileña.

Yo pagaba $ 3 o $ 5. Desde este año he tenido que pagar más (...) Cada vez que veo un aumento en la planilla de agua yo digo “¡Dios mío, cómo suben todo!”. Antes no era así.