El reciclaje se mantiene en la voluntad ciudadana

La mañana de este 2 de agosto se presentaron las propuestas de dos empresas que buscan brindar el servicio de recolección, barrido y limpieza de las vías públicas y transporte de desechos sólidos no peligrosos en el cantón Guayaquil. No obstante, en los pliegos, el Municipio todavía no establece el servicio de reciclaje como un requisito.

Para Cecilia Torres, directora de organización Mingas por el Mar, este hecho es preocupante para la salud ambiental de la ciudad. “No entiendo por qué Guayaquil no ha sido pionera en hacer la clasificación de los desechos desde la fuente. Este es un tema fundamental, incluso, para que la recolección cueste menos”, opina.

Asimismo, Torres piensa que todo esto debe empezar por establecer políticas públicas, que permitan multar a quienes se resistan a la clasificación de los desechos desde el hogar. “Quizá no es necesario ponerlo tan complicado, plástico, cartón, papel; que son los más importantes”, enfatiza.

Su declaración la hizo tras el lanzamiento de la aplicación ‘Trash Blitz’, impulsada por 5 Gyres, Mingas por el Mar y PlastiCo Project, con el objetivo de hacer registros de los niveles de contaminación de plástico en las ciudades para encontrar soluciones al respecto.

Torres explica que en parque Seminario se hizo un muestreo por no más de 40 minutos, donde se encontró “gran cantidad de colillas, botellas, fragmentos de plástico y tapas de plástico”, cuenta.

Sin embargo, Gustavo Zúñiga, director de Aseo Cantonal municipal, insiste en que “Guayaquil es la ciudad que más recicla del país”, aunque no determina cuál es el respaldo de dicha cifra.

Mientras tanto, sobre la recolección de desechos segregada desde el hogar, Zúñiga cree que primero se debe crear el hábito en la ciudadanía.

“Gran parte de esta recolección lo hacen los recicladores o chamberos —como ustedes les llaman— (...) pero si quieren verlo más bonito hay que aprender a hacer la separación en la fuente, y hay muchísimos centros de acopio en donde pueden depositar los desechos reciclables”, argumenta.