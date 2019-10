Pitbulls y rottweilers: vetados en el Malecón

¿Qué perros sí son agresivos?

Trujillo descarta que la agresividad en los perros tenga que ver con una raza en particular. Detalla que, por lo general, los caninos agresivos son: perros que han sido confinados a espacios pequeños, que han sido amarrados, que no han tenido contacto adecuado con otros perros desde cachorros, que no drenan adecuadamente su energía o que han sido utilizados para peleas.

La experta ve como positiva la iniciativa municipal porque así se abren más espacios ‘Pet friendly’ (amigables con las mascotas), pero considera que esta debe de estar acompañada de una campaña de educación que abarque, entre otras situaciones, al manejo de perros agresivos en la vía pública. “Hay que hacerle saber a la gente de la importancia de recoger las heces de nuestras mascotas, de por qué sacarlos con bozales adecuados que no los lastimen. Hay muchos tips para que las mascotas no se vuelvan agresivas”, menciona.

Ella indica que hay cuatro puntos básicos que se necesitan tener en cuenta cuando se adopta un perro grande, de raza malhumorada o con inclinación a la agresividad: comida, ejercicio, cariño y disciplina. Denisse Caballerro, fundadora de la Fundación ‘Yo amo animales’, se detiene en el último punto y reitera de la importancia de educar al animalito.

A ella también le parece injusta la medida respecto a pitubulls y rottweilers porque reitera que su comportamiento no depende de su raza, sino de su educación. “Nosotros hemos rescatado pitbulls y rottweilers que han sido maltratados, abusados, pero aún así se han convertido en perros dóciles”.

En la fundación, comenta, se dieron cuenta de la importancia de educar al can y tienen una campaña de entrenamientos a bajo costo, puesto a que este tipo de clases suelen ser costosas. “Nosotros hemos tenido pitbulls en los cursos y han sido, incluso, más dóciles que las razas pequeñas”, recuerda y describe a la medida como “exagerada”.

Ella tiene una preocupación a largo plazo. Que esta restricción sirva para seguir difundiendo el miedo infundado que existe hacia estas razas y aumenten los índices de abandono en la ciudad. Pone a disposición el mail de la fundación para información sobre los cursos, que los da el entrenador Luis Torres, y para otras dudas respecto a la adopción de mascotas yoamoanimales@yahoo.com. Los entrenamientos se realizaran los fines de semana en el parque Samanes, de Guayaquil.