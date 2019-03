Las quejas por los traslados a colegios fiscales ahora llenan las aulas

Las sedes educativas de la Zona 8 abrieron desde temprano sus puertas, este martes 26, para atender a los padres de familia que llegan para realizar el trámite de traslado de sus hijos de un colegio fiscal a otro público.

Las filas han desaparecido en las afueras de los distritos educativos, entidades que el pasado lunes 25 amanecieron abarrotadas de padres, debido a que las sedes tradicionales no laboraron porque fueron recintos electorales en los comicios del domingo 24 de marzo.

Ahora la aglomeración se trasladó a varios planteles en cuyas aulas se han colocado computadoras para atender el requerimiento de los padres. Algunos de ellos muestran su inconformidad por no obtener un cupo en un colegio cercano a su domicilio, para que sus hijos puedan cursar sus estudios respectivos.

También protestan por el tiempo que deben esperar, ya que algunos han llegado desde las 05:00 y han transcurrido seis horas y aún no han sido atendidos. “Nos tienen de un aula a otra esperando para finalmente decirnos que no hay cupo en el colegio que queremos. No es justo “, reclamó Carlos Guzmán, quien se encontraba en el colegio Ismael Pérez Pazmiño.