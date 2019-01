Dos puentes del suroeste conducen a la oscuridad

Otros problemas que presenta la obra son los grafitis en las peatonales y el desgaste en algunas barandas. EXPRESO se comunicó con Eduardo Piedra, jefe de Obras Eléctricas del Cabildo , pero él dijo no estar autorizado para emitir algún informe sobre el tema.

Estos viaductos enlazan el suroeste con el norte. Al caer la noche, quienes los utilizan con frecuencia deben avanzar despacio y aumentar la potencia de la luz de los faros, para no impactarse con otros automotores por la escasa visibilidad.

La falta de alumbrado es evidente también en el puente Patria, como denunció EXPRESO en reportajes anteriores, pero la situación continúa. En el extremo de la avenida Carlos Gómez Rendón, la oscuridad le da la bienvenida al viaducto. Desde el inicio del puente son pocas las luminarias que encienden y todo el alumbrado de las peatonales está apagado.

Jesús Betancurt, vecino del sector, utiliza las camineras para dirigirse a su vivienda luego de culminar su jornada laboral. El bus lo deja en la avenida Barcelona y luego tiene que caminar hasta el otro extremo, en la Gómez Rendón. Él apresura su paso, ya que dice que continuamente hay jóvenes de aspecto descuidado en los extremos del puente, “como esperando a que uno baje”, manifiesta.

Betancurt asume el riesgo, ya que es la única vía que puede usar para llegar a su domicilio, ubicado en la 37 y Gómez Rendón. “Todos los días frecuento esta vía, ya que salgo de noche de mi trabajo. No me han robado, pero sí he visto a delincuentes”, asevera.

En una de las cabeceras del puente, hacia la avenida Barcelona, hay un pequeño lote baldío que también causa malestar a los vecinos. “En la parte baja se meten los ‘hacheros’. La terminación del puente es un fumadero, hay una persona que les vende la droga y hasta el agua para los adictos”, revela un morador que prefirió el anonimato.

En este puente la competencia del alumbrado le corresponde a CNEL-EP. Mariela Padilla, vocera de la institución, le dijo a este Diario que los cables de las peatonales son subterráneos y ha constatado que los desconectan y hurtan.

“Hay alumbrado que se reubicó a nivel aéreo, por ello se mantiene. Esta noche (ayer) volveremos a supervisar y esperamos que la comunidad ayude a controlar y que nos informe”, declaró.

El detalle

Mejora. El puente de Portete fue inaugurado el 28 de noviembre de 2013. El Cabildo lo reparó estructuralmente.