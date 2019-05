Marcha por el uso del cannabis terminó en disturbios

La ‘Marcha Mundial de la Marihuana’, realizada este sábado 4 de mayo cerca de las 17:00, a lo largo de la avenida 9 de Octubre desde el Parque Centenario hasta la Plaza San Francisco, inició con una advertencia policial: “Tienen derecho a marchar, pero no está permitido el consumo en la vía pública”. Sin embargo, desde el arranque de la movilización dicho aviso fue ignorado.

En motos, a pie y en patrullas, miembros de la Policía Nacional empezaron la dispersión de quienes desacataron dicha disposición y la fiscalización de las sustancias sospechosas. Al llegar a la intersección con la calle Francisco García Avilés, un grupo de protestantes y miembros de la Policía protagonizaron grescas de mayor magnitud por la detención de uno de los integrantes de la movilización.

Con los ánimos hostiles, la macha avanzó hasta la plaza San Francisco donde la organización ‘Guayaquil Canábico’, mentalizadora del evento, había planeado la lectura de un manifiesto por la legalización de la marihuana para usos medicinales. Sin embargo, allí los disturbios volvieron a subir de tono y miembros de la Policía controlaron con gas lacrimógeno a un grupo de protestantes. En el lugar se llevaron a un segundo detenido.

Ricardo Manosalvas, Comisario de la Policía Nacional, explicó a EXPRESO que, si bien existe una tabla que permite portar cierta cantidad de droga, su consumo en la vía y espacios públicos no está permitido. En 2017, el Consejo Municipal de Guayaquil aprobó la ordenanza que plantea dicha prohibición en la ciudad, recordó.

Asimismo, Manosalvas indicó que la movilización no estaba autorizada. “Se les permitió su derecho a manifestarse pacíficamente, siempre y cuando cumplieran ciertos reglamentos como el no consumo, pero se les salió de control. Además, lo que ellos tenían era una solicitud de permiso, más no el permiso”.

Por su parte, Donald Díaz, colaborador de ‘Guayaquil Canábico’, confirmó acciones indebidas de ciertos grupos, adheridos a la marcha. “Se les dijo que por favor no consuman en la vía pública, pero hicieron lo contrario como siempre. Como organizadores se nos salió completamente de las manos (...) La idea de este evento era la concienciación y educación sobre el uso de la cannabis en el tratamiento de enfermedades”, señaló.