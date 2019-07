La propuesta de regular a las ‘apps’ divide al taxismo

A criterio de George Mera, presidente de la Unión de Cooperativas de Taxis del Guayas, fueron en vano las cuatro movilizaciones que los taxistas guayaquileños efectuaron en menos de dos años (entre 2017 y 2018) para rechazar la presencia de plataformas digitales que ofrecen ese servicio.

El dirigente lo dice aludiendo a las declaraciones de Fabián Carrillo, viceministro de Finanzas, en el sentido de que el Gobierno analiza cobrar impuestos a multinacionales como Uber y Cabify, en el marco de la reforma tributaria que se enviará a la Asamblea Nacional a finales de año. Lo que implicaría, regularizarlas.

Mera sostiene que las plataformas internacionales solo incentivarán el aumento de la movilización informal.

Es del criterio de que la app Un Taxi, que administra el gremio, puede ofrecer el servicio sin la necesidad de una multinacional. “Incluso podemos extendernos a nivel nacional”.

Jorge Calderón, presidente de la Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis del Ecuador (Fedotaxis), coincide con Mera y califica de ‘irresponsable’ el pronunciamiento del viceministro, sobre una eventual regulación de las aplicaciones tecnológicas.

Anticipa que la próxima semana podría resolverse una convocatoria a una movilización nacional. “Las plataformas internacionales no tienen título de operación, solo vienen a llevarse el dinero a paraísos fiscales”, enfatiza.

Pero no todos los taxistas piensan así. Poder Amarillo, gremio que acoge a 46 cooperativas de taxistas, concuerda con la regulación de las aplicaciones digitales, siempre que participen en iguales condiciones, como la tarifa, con la finalidad de evitar el monopolio.

Buster Maldonado, principal de la organización, apoya la utilización de las plataformas, pero solo con taxis regulados. “Antes de una posible aprobación debemos conocer las condiciones que permitan al taxista recuperar la inversión y le generen rentabilidad. Deben existir reglas claras para evitar que se llegue a la explotación laboral”, indica.

Maldonado también es dirigente de la cooperativa Exxon, que cuenta con 140 socios. Considera que la implementación de la tecnología les permitirá fortalecer el servicio que ofrecen a través del call center.

Iván Cedeño, presidente de la cooperativa Centro Cívico, también acepta la presencia de las plataformas, con la condición de que estén enmarcadas dentro de la ley y dirigidas a la transportación regulada.

“La tecnología nos obliga a ser más eficientes y más competitivos, no podemos quedarnos estancados. No veo el porqué de la polémica, siempre que las reglas sean claras y favorezcan a todos”, expresa.

Gelacio Mora, dirigente del colectivo Tejido Social de Guayaquil, concuerda con que debe darse una oportunidad a las plataformas, “precisamente para evitar los monopolios”.

Mora opina que la posible regulación de las multinacionales debe ir de la mano de un control de una tarifa que beneficie al usuario y al taxista.

Cree que el gremio no debe sentirse afectado, sino más bien pensar en buscar mecanismos para mejorar el servicio, partiendo de que ha recibido beneficios del Estado, como un combustible subsidiado y la eliminación de aranceles en la importación de automotores.

Entre los ‘pecados’ de los taxistas en Guayaquil están que la mayoría no cubre las necesidades del usuario, no usa taxímetro y en ocasiones es selectivo, lo que conlleva a que los pasajeros opten por los vehículos no regulados, remarca Mora.

A través de un comunicado, Uber se limitó a responder a este Diario que está dispuesta a cumplir con las normativas tributarias, en caso de ser aceptada por la Asamblea.

La Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), a través de su vocero, Orlando Murillo, indicó que acatarán las disposiciones que se aprueben.

Datos

Reguladas

Un Taxi, Nekso y FedataxiApp son las aplicaciones legalizadas en el país para solicitar el servicio de un taxi regulado.

Procedimiento

Para acceder a la app hay que bajarse el software de plataformas como Play Store o App Store. Luego activar la aplicación ingresando los datos personales.

Utilización

Una vez en la aplicación, el usuario busca la disponibilidad del vehículo. El conductor deberá tener activado el estado ‘Disponible’. Se especifica dirección y punto de destino.