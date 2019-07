Las propuestas de recolección de desechos bajo llave

Cerca de las 15h00, de este 30 de julio, el Municipio de Guayaquil, recibió las propuestas de las empresas que buscan ganar el nuevo concurso de prestación de los servicios de recolección, barrido y limpieza de vías públicas y transporte de desechos sólidos no peligrosos en el cantón.

Los que se presentaron fueron: el consorcio Urbaseo, integrado por Valango y Urbaser y el consorcio Guayaquil Limpio, conformado por Pasa e Hidalgo e Hidalgo.

Sin embargo, el Comité de Contratación no realizó la apertura de las ofertas “debido a que no se había cumplido con el requisito de subirla al portal web del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), por cuanto el servicio de dicho portal no estaba habilitado”, explica un comunicado de prensa del Municipio.

“Por esta falla no se pudo realizar la apertura, pero por disposición de la máxima autoridad, previa conversación con la Comisión Técnica del Municipio y con los representantes de los dos consorcios, se dispuso que las ofertas queden a buen recaudo, debidamente selladas, en una habitación completamente cerrada, bajo la custodia tanto de personal de seguridad del municipio, como de la seguridad de cada uno de los consorcios, hasta que se realicen los trámites para que el SERCOP reprograme y permita subir las ofertas”, indicó Gustavo Zúñiga, director municipal de Aseo Urbano.

Por lo pronto, Zúñiga dijo que Puerto Limpio seguirá ofreciendo el servicio hasta que lo asuma el nuevo contratista.