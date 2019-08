Los profesionales de la Medicina pusieron a prueba sus conocimientos

Un total de 11.645 estudiantes y profesionales de las carreras de Medicina, Odontología y Enfermería, rindieron este domingo 4 de agosto el Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional (EHEP), que estuvo a cargo del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Caces).

De los inscritos, 4.048 pertenecen a la carrera de Medicina, 1.044 de Odontología y 6.553 de Enfermería.

En Guayaquil, 2.700 sustentantes acudieron al Instituto Superior Tecnológico Bolivariano (ITB), ubicado en la ciudadela La Atarazana, uno de los nueve recintos donde se receptó la evaluación a nivel nacional.

Los evaluados comenzaron a llegar a la institución a las 07:30, una hora y media antes de la convocada. Se formaron al pie de la puerta y luego de pasar la revisión (presentar cédula y certificado de inscripción) fueron conducidos a las aulas, donde les entregaron los cuadernillos del examen.

Algunos estaban nerviosos, ya que de los resultados de esta prueba dependerá su futuro ejercicio profesional, según lo dispone la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).

“Estoy segura de lo que sé, pero no deja de preocuparme la forma en que podrían calificarme”, dijo María Balla, quien estudia el último año de Odontología en la Universidad de Guayaquil. Ella trabaja como auxiliar en un centro dental privado y asegura haber ganado mucha experiencia en su futura carrera. No obstante, asegura que se preparó mucho para esta evaluación que determinará si podrá o no ejercer en el futuro.

La misma inquietud sentía Jennifer Lombeida, quien estudia Enfermería en la Universidad Técnica de Babahoyo, quien tuvo que madrugar para viajar a Guayaquil para rendir la prueba. “Creo que tengo los conocimientos suficientes para obtener buenos resultados”, manifestó.

El examen constaba de 150 preguntas de opción múltiple y duró cuatro horas.

En Guayas hay cuatro instituciones que ofrecen las carreras que fueron evaluadas: Universidad de Guayaquil, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Universidad de Especialidades Espíritu Santo y el ITB.

Los resultados estarán disponibles en las cuentas del sistema de exámenes de cada sustentante, informó Gabriel Galarza, presidente del Caces, quien estuvo en el ITB vigilando que la jornada se desarrollo sin inconvenientes.

Galarza destacó que para aprobar el examen los evaluados necesitan una calificación mínima equivalente al 60 % del puntaje total.

Las personas tendrán hasta seis años, contados a partir de la fecha de su graduación para cumplir con el requisito; es decir 12 oportunidades, tomando en cuenta que cada año se realizan dos convocatorias.