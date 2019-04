Prohibido vendedores en la procesión

Con el objetivo de evitar accidentes durante la procesión del Cristo del Consuelo, este año estará prohibida la presencia de vendedores informales durante el recorrido, informó Enrique Hurel, de la Corporación de Seguridad Ciudadana del Municipio de Guayaquil. “Sobre todo hay vendedores de comida que usan aceite o recipientes calientes que pueden lastimar a los asistentes”, dijo.

Explicó, durante una rueda de prensa realizada hoy 17 de abril de 2019, que durante el trayecto, que inicia a las 07:00 desde la iglesia y termina en el Monumento del Cristo del Consuelo en el Cisne 2, cámaras de vídeo vigilancia y agentes municipales estarán controlando que se cumpla esta norma. “En las calles alternas podrían ellos trabajar”, añadió.

En el evento también estuvieron representantes de otras entidades de control como el Cuerpo de Bomberos, Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR), Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), Ministerio de Salud Pública (MSP), Policía Nacional, Cruz Roja, Fuerzas Armadas y el Ecu 911.

El Cuerpo de Bomberos, por primera vez ubicará un camión de comando de incidentes en la calle 12 y la A. “Cuenta con cuatro cámaras de vídeo vigilancia, comunicación satelital desde donde se dirijan todas las operaciones. Tendrá un representante de cada institución (de orden y seguridad)”, explicó el mayor Luis Páez de la Cuarta Brigada. Adicional, la entidad dispuso cinco unidades de combate, un bote, 80 voluntarios y cuatro ambulancias.

Por su parte, la Policía Nacional tendrá 600 uniformados, 20 agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y 70 miembros de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), 12 oficiales y 4 jefes. También habrá 45 voluntarios de la Cruz Roja, 62 de Protección Civil de la Secretaría de Gestión de Riesgos y equipos de atención médica del Ministerio de Salud Pública.

El coronel Carlos Fernández, jefe de Operaciones de la Autoridad de Tránsito Municipal, explicó que la entidad tendrá a 90 agentes para el control del tránsito. “Mientras no se evacúe toda la ciudadanía, no nos vamos a retirar y no se abrirán las vías (Lizardo García desde 4 de Noviembre hasta la A)”, precisó.

Un total de ocho ambulancias de todas las entidades prestarán su servicio durante el recorrido.