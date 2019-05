Los problemas de vía a la costa llegan a la Asamblea

El pasado lunes —13 de mayo— en la sede de la Casa Legislativa en Guayaquil (piso 15 del edificio La Previsora), el asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano, Dennis Marín, se reunió con los representantes de la Federación de vía a la costa para hablar de las canteras ilegales, la falta de mantenimiento en la vía y la contaminación del manglar; que son los principales problemas que los afectan.

Guillermo Ayala y Cárlos Pástenes, miembros del directorio y quienes dialogaron hace unos minutos con EXPRESO, aseguran que este primer acercamiento tuvo como fin que desde la Asamblea los apoyen, haciendo cumplir lo prometido por las autoridades en la campaña electoral.

“Queremos poner fin al daño que las canteras nos provocan. No queremos más polvo, no queremos más ruido...”. Tampoco, agregó Ayala, malos olores generados por la fabrica de harina de pescado y una empacadora de camarón. “Llevamos meses reclamado atención y regulación para frenar esos malos olores que cada vez son más constantes”, dijo.

Durante la reunión, que sin fecha aún oficial se prevé repetir, los ciudadanos dieron a conocer también sus dudas respecto a la concesión de la vía Guayaquil-Salinas. “Aún nadie nos dice cuáles son los detalles y si la obra incluye al sector de vía a la costa, y eso nos preocupa. Hay tantos vacíos en esta arteria, desde baches hasta falta de señalética “, coincidieron., haciendo hincapié en que el Municipio debe emitir de forma controlada los permisos de construcción.

“Hay sectores dónde no hay árboles, todo está destruido y se va llenando de cemento. No es lo que queremos. Así no se supone que era vía a la costa. Nosotros vamos a seguir. Vamos a pedir explicaciones”, agregó Ayala, quien en su cuenta de Twitter lleva un registro de las quejas y molestias con las que -afirma- se encuentra a diario en el entorno.