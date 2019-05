La Policía Metropolitana resguarda la Plaza de la Música

Luego de que EXPRESO expusiera en un reportaje los problemas de robos y de consumo de drogas que afectan a la Plaza de la Música, que va desde las calles 17 hasta Aguirre, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, dispuso este viernes 17 de mayo que miembros de la Policía Metropolitana resguarden esa área recreativa.

Un total de 11 uniformados patrullarán el sitio en motos, diariamente desde las 08:00 hasta las 23:00. Según el comunicado, mientras dure este plan de contingencia se irán extendiendo los horarios y se operará con un mayor número de elementos para contribuir en el resguardo del sitio.

En un recorrido efectuado la tarde del 17 de mayo, este Diario constató la presencia del personal de la policía municipal. Sus elementos hicieron un llamado de atención a los guardias del sitio para trabajar de manera conjunta.

“Se supone que los guardias tienen que estar en las puertas, no se los ha visto. Hasta ahora no se han reportados novedades”, recalcó un policía metropolitano que no quiso identificarse.