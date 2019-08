Viteri cambia propuesta local de seguridad por una nacional

Esta vez estuvo sola. La alcaldesa Cynthia Viteri anunció que canceló el retorno del plan ‘Más Seguridad’, aun cuando la ministra de Gobierno, María Paula Romo, ya había cedido a las condiciones municipales del acuerdo. En cambio, formuló una nueva propuesta para el Gobierno central: la creación de un ‘plan macro’ nacional de seguridad, según explicó ayer durante una rueda de prensa convocada con una hora de anticipación.

“Estamos viviendo una crisis de seguridad a nivel nacional que afecta a todos los ecuatorianos, a todos los guayaquileños. Aquí se sigue matando, violando, secuestrando y robando, todos los días. Las familias están aterrorizadas, encerradas tras rejas en sus casas, mientras los delincuentes andan libres. Esto no se resuelve con discusiones, sino con acuerdos nacionales”, indicó.

Viteri reiteró la creación de un Cuerpo de Seguridad Ciudadana para Guayaquil, con el que se desarrollará el Plan de Urgencias y Patrullaje Disuasivo, con los que se plantea potenciar a diferentes instituciones municipales.

“Desde esta semana nos hemos reunido (tanto la Corporación para la Seguridad Ciudadana, Bomberos, Justicia y Vigilancia y Policía Metropolitana) para coordinar y dividir a Guayaquil en zonas de patrullaje para disuasión”, aseguró.

Además, apuntó que los $ 8 millones asignados en el presupuesto municipal de este 2019 serán dirigidos para la central, y que comprarán cámaras nuevas con megáfonos, y vehículos para patrullar en Guayaquil.

Sin embargo, todavía no ha ofrecido detalles de cuántos o qué otros implementos serán parte del inventario de compra que tiene planeado el Municipio para combatir la inseguridad en la urbe. Respecto a la fecha de arranque del plan municipal, aún no se conoce. Viteri explicó que probablemente la próxima semana haya más detalles al respecto.

Para Abraham Correa, exdirector de Inteligencia de la Policía Nacional, es loable que el Municipio haya tomado acciones en un tema que no es de su competencia. Y asegura que la creación de este Cuerpo de Seguridad Ciudadana actuará como los “oídos y ojos” de la policía. “Sin embargo, ellos no podrían intervenir, por ejemplo, en un asalto a entidades bancarias o en caso de robos a comercios, porque no cuentan con armas”, precisa. Para Correa, lo ideal habría sido la integración municipal con las entidades gubernamentales.

Por su parte, Francisco García, presidente de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas (Capig), apoya la idea de crear un plan local de seguridad, como medida urgente, ante la “inacción del Estado”. Y recuerda que, más allá de todas las acciones que se tomen, no hay que olvidar “la raíz de los problemas, los cimientos. Hay que corregir los problemas sociales en escuelas, con los niños, con los jóvenes”.

Propuesta

Un llamado al presidente a un pacto

Viteri hizo un llamado al presidente de la República, Lenín Moreno, para la construcción y firma de un Acuerdo Nacional por la Seguridad, en el que ella prevé la participación de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Fiscalía General, Consejo de la Judicatura, Gobiernos Autónomos Descentralizados, Estado, empresa privada y otras instituciones relacionadas con el tema.

Esto, además, con reuniones periódicas, que pueden ser cada 70 días, con el fin de medir la funcionalidad de este acuerdo.