Una pintura feminista ganó el Salón de Julio

La decisión de los tres jurados fue unánime. ‘Cojuda, acepta mi halago’ es el nombre de la obra pictórica de la artista visual ecuatoriana-costarricense Diana Gardeneira (nombre artístico). Ella es la ganadora de la sexagésima edición del concurso de artes visuales Salón de Julio. Su creación de ocho cuadros estuvo entre las 23 seleccionadas de un total de 200 concursantes.

A la artista le tomó por sorpresa la designación y mencionó que en la elaboración del ejemplar tardó más de un mes. La obra está compuesta por 60 piezas, entre las que predominan telas de cortinas, vestidos, manteles y tapices de muebles, haciendo una conjugación de vistosos colores y texturas.

“Tiene muchas técnicas y le dan sentido porque todas las mujeres somos variadas. Aquí están representadas las identidades y culturas”, explicó Gardeneira, que gusta de este apellido artístico aunque el verdadero es García.

A decir de la artista, la creación tiene como base el feminismo porque es el resultado de una especie de diálogo entre el acoso que reciben las mujeres en las calles y las prendas son vistas como una excusa para esta problemática.

“Las mujeres recibimos acoso todo el tiempo y en la sociedad esto se ha normalizado. Por eso, ¿qué pasa si me pongo toda la ropa?, el problema seguirá”, cuestionó.

Con este resultado, Gardeneira se convirtió en la sexta mujer en ganar el certamen que cuenta con 60 ediciones y por ello lamentó que sean los hombres quienes predominen en el escenario artístico de la ciudad y el país.

“Algo está pasando; no están participando muchas mujeres, quizá no nos sentimos representadas en un medio que es masculino y me interesa crear conciencia sobre la discriminación a la mujer”, resaltó.

En tanto, los jueces (dos argentinos y uno chileno), otorgaron el segundo lugar a la obra ‘Waluigi smash ultímate o lojano mata a lojano’, de autoría del artista plástico lojano Emilio Antonio Seraquive.

El tercer lugar recayó en la pintura ‘Vigilia de un Demiurgo’, elaborada por el pintor guayaquileño Dennys Navas La Rosa, quien ya tiene experiencia en el concurso, pues ha sido finalista en ediciones anteriores.

La premiación e inauguración de esta edición será hoy, a las 19:00, en el auditorio del Museo Municipal.