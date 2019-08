El concurso de periodismo en la Espol tiene sello audiovisual

El manejo de los recursos audiovisuales es su especialidad, la base de su futura carrera profesional. Y así lo reflejarán los trabajos con que participan en un concurso interno que organiza la facultad de Arte, Diseño y Comunicación (Fadcom), de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol). Sin embargo, eso no significa minimizar o dejar de lado el contenido informativo.

Por ello, si bien el énfasis de sus carreras no está en lo periodístico, la Espol es una de las nueve universidades locales que ofrecen carreras de Comunicación, que suscribieron un convenio con EXPRESO para desarrollar concursos estudiantiles en el presente semestre.

En la Fadcom el certamen interno se denomina ‘Concurso Reporteros Universitarios’ y tiene dos categorías: Reportaje informativo y Documental.

Para los jóvenes, implica el reto de aplicar sus conocimientos sobre el uso de herramientas tecnológicas, en una historia que sea informativa, novedosa y atractiva para el público.

Sobre todo, porque los trabajos que resulten ganadores del certamen serán publicados por EXPRESO en octubre próximo, en el contexto de la conmemoración de la Independencia de Guayaquil. La ciudad es el tema general de los concursos.

Para los jóvenes, esa posibilidad constituye un desafío y también un incentivo. “Sería increíble que pueda decir que yo participé en el concurso de Diario EXPRESO y que gané”, resalta María Astrid Castro, alumna de sexto semestre de la carrera de Producción para Medios de Comunicación.

Aunque los maestros han procurado que la elaboración de los trabajos sea parte del plan de estudios, los alumnos le han dado otra dimensión.

“Es diferente porque en la mayoría de los trabajos no me había tocado salir a investigar, a buscar algo interesante, que la gente quiera ver; sino que había sido lo que yo quería mostrar. Pero ahora me ha tocado buscar qué cosas importantes hay en Guayaquil, qué personajes destacan y hacer que la gente le interese”, acota Castro.

También en la forma. Belén López dice que no es lo mismo armar una historia de ficción o de publicidad, que una informativa. Y que usar recursos audiovisuales no garantiza de por sí que la historia será más atractiva que otra de solo texto. “Es como en la Literatura, según como la cuentes, puede ser muy divertida o aburrida”.

Además, al ir a ‘reportear’, los jóvenes han encontrado gajes del oficio periodístico.

Joyce Vera dice que una de las dificultades que ha tenido es que las personas que preveía entrevistar no le han dado la entrevista. Su compañera Denise Luzuriaga coincide y cuenta que a ella le cancelaron a última hora una cita que se la habían confirmado días antes.

Pero todo ello no les quita el entusiasmo y, por el contrario, lo toman como aprendizaje.

“Es interesante esta experiencia; uno quiere ganarse el respeto de la gente al tener un trabajo, una noticia más llamativa”, resume Jack Cedeño.

52 alumnos están inscritos en el concurso interno que cuenta con el auspicio de Diario EXPRESO.

Septiembre 6

Plazo máximo para la entrega de los trabajos. Un jurado los evaluará y el veredicto se conocerá el 16.

