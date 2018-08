Carreras diarias para salvarse de los carros

Tres veces por semana Manuel Suárez asiste al hospital Teodoro Maldonado, ubicado en la ciudadela Morán Valverde al sur de la urbe, para seguir su tratamiento por una fractura en su columna; pero cruzar la avenida Primera, desde emergencias hasta el lado donde se sitúan las farmacias, restaurantes y la parada de buses, supone un riesgo que, según algunos moradores, ya ha dejado heridos por atropello.

“Es bastante peligroso porque aquí nadie controla el paso de los carros, no hay agentes de tránsito, ni pasos cebra. Yo me muevo con muletas y sé lo difícil que es cruzar. A veces me quedo en la mitad de la vía, y los carros pasan al lado mío”, cuenta Suárez.

Pese a que en 2013 la mitad de los buses que recorrían esa avenida modificaron sus rutas para descongestionar la zona, el tránsito permanente de vehículos de transporte público, particulares y taxis ha vuelto a caotizar el sector, provocando la vulnerabilidad de las personas que circulan a pie para entrar o salir del sanatorio.

Zhirley Erazo llegó apurada para atenderse de una inflamación en su ojo izquierdo en emergencias. “Imagínese, yo vengo mal con este problema. Ni siquiera veo bien los carros, y semáforos que ayuden no hay por aquí. Al menos en esta puerta de emergencias, debería haber un paso cebra o algo, porque los que llegan acá vienen mal, con dolores”, recomienda.

Aunque este problema afecta en mayor grado a las personas con movilidad reducida y pacientes, quienes también corren el riesgo de un atropello son los jóvenes y niños que a mediodía salen de los centros educativos aledaños y pasan la avenida Primera como si fuera una carrera de velocidad para ver quién llega sin toparse con ningún vehículo.

Los dueños de las farmacias y restaurantes situados frente a la puerta de emergencias y del laboratorio del hospital, quienes viven de los consumos que hacen pacientes, familiares y personal del hospital, se unen al reclamo. “En esta avenida, o se chocan entre carros, o se van llevando a las personas que van a la botica, pero siempre han habido accidentes aquí. Los agentes de tránsito se dan una vuelta, se estacionan cinco minutos y se van”, explica Hortensia Salazar, comerciante.

Angélica Salguero, propietaria de un negocio de comida, narra la circunstancia con un acontecimiento reciente. “Hace poco nomás, una señora que salía del hospital vino corriendo para que no la atropellen y a la mitad de la calle se cayó, por suerte el carro frenó y no pasó a mayores”, dice mientras señala el lugar del accidente.

Salguero recuerda que en ese sector ya se han presentado varios incidentes de tránsito con consecuencias más graves. “Hace cuatro meses, hubo una semana seguida de desgracias. Después, enviaron unos agentes, pero fue solo por un tiempo. Ahora vienen poco.”

Ante el pedido ciudadano, EXPRESO habló con Luis Lalama, jefe de operaciones de tránsito de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), quien se comprometió a realizar mejores controles en esa arteria. “Se asignarán dos agentes de tránsito, que se turnarán en jornada completa, es decir de 06:30 hasta las 22:00”. Asimismo agregó que en los próximos 15 días coordinará la pintada de un paso cebra “para que los transeúntes sepan por dónde pueden cruzar de forma adecuada”.

Finalmente, comunicó -sin determinar una fecha fija- que también se realizará la instalación de un semáforo en la intersección de esa avenida y la Ernesto Albán, donde diariamente se forma un caos vehicular durante las horas pico.

Descuido

Mal estado de las aceras del hospital

La acera que bordea el área de emergencias del hospital Teodoro Maldonado, por la que diariamente transitan pacientes, familiares y moradores de la ciudadela Morán Valverde, luce descuidada y con grietas en varios tramos. La afectación de la vereda, ubicada al pie de la parte trasera del sanatorio en la avenida Primera entre Ernesto Albán y Leonidas Ortega Moreira es visible, especialmente en las esquinas, que son transitadas con frecuencia por líneas de buses del sector. En la intersección con Ernesto Albán, incluso se ha formado una gran grieta, que dificulta el paso vehicular.