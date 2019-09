La participación ciudadana como receta para diseñar la ciudad

La mañana de este 19 de septiembre, la visita del presidente de la Organización Mundial de Parques Urbanos, Guillermo Peñalosa, no solo llegó hasta las universidades de la ciudad y la Alcaldía, sino que también involucró a sectores sociales como la Cámara de la Construcción y la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda en el Ecuador (APIVE).

La presentación de Peñalosa se hizo con la misma receta, que adelantó en las universidades: recuperación del centro, más parques, ciclovías, mejoramiento de aceras, un transporte público de calidad y el aprovechamiento del río.

La arquitecta y catedrática guayaquileña, Ana Solano de la Sala, tomó la palabra, durante el evento, para recordar frente a los directivos de los gremios sociales y funcionarios municipales que, muchos de los planes y sugerencias que ha hecho la academia con respecto al diseño urbano de Guayaquil, no han sido tomados en cuenta.

No obstante, su declaración, no provocó sorpresa a Peñalosa. “Hoy visitaré a la Universidad de Guayaquil, en las dos primeras se quejaron de lo mismo: ‘no nos escuchan, no nos invitan, no estamos participando’. Esos jóvenes son el futuro, hay que unirlos a todos”, precisó.

Este Diario consultó a Christian Ponce, Director de Urbanismo, Avalúos y Ordenamiento Territorial (DUOT) respecto a qué acciones esta tomando el Municipio con respecto a la participación de la academia.

“Hemos sacado una nueva ordenanza de la Unidad Coordinadora de Desarrollo Urbano que involucra a los gremios y universidades, dependiendo de cada caso, en proyectos de la ciudad”, señaló. Asimismo, dijo, se trabajará en un “máster plan a corto, mediano y largo plazo”, agregó.

Al exalcalde de la ciudad y subdirector de este medio, Francisco Huerta, le parece que la intervención de Peñalosa es oportuna porque recoge las “inquietudes dispersas” que tiene la ciudadanía. “Parte del milagro que puede ocurrir es que trayendo a una persona externa, sin compromiso político, lleguemos a ese Guayaquil que todos queremos, pero que no nos atrevemos a construir, puntualizó.

Por su parte, Carlos Repetto, presidente de la Cámara de la Construcción, coincide en que la ciudad debe ser planificada con la visión de varios actores sociales. “No puede ser que se planifique desde una sola visión. Academia, habitantes, comunidad deben ser escuchados por el Municipio”, manifestó.