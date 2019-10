Tras el paro nacional los hospitales del IESS del Guayas reprogramaron 9.000 citas médicas

Caos y desesperación se vivió hoy en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Guayaquil. Los pacientes, cuyas citas médicas programadas entre los días de las dos semanas pasadas fueron suspendidas, por precaución tras el paro nacional que vivió el país, llegaron hoy 15 de octubre a los centros para una reprogramación de sus consultas.

EXPRESO recorrió varios de estos centros de salud y corroboró la aglomeración de pacientes. “Llegué des la ciudadela Samanes para que dieran una nueva cita, pero me dijeron que venga mañana para ver qué día me asignaban. Es terrible soy un adulto mayor jubilado, no debería tener que regresar a cada rato”, se quejó Patricio Coloma, quien se acercó al dispensario Valdivia.

“A mi me dijeron que tenía que ir a otro centro para que allá me reprogramen la cita médica”, lamentó Jacinta Yagual, otras paciente.

En un documento enviado por el Departamento de Comunicaciones Del IESS Guayas a EXPRESO, se precisa que de todos los 14 casas de salud del IESS en la provincia 9.000 consultas médicas se reprogramaron.

El escrito además indica que los centros hospitalarios, para acomodar esas citas en estos día ya normalizados, han abierto cupos extra todos los días desde hoy hasta atender a los pacientes que han quedado pendientes.

El Hospital del Día Efrén Jurado López, por su parte atenderá este sábado 19 de octubre a todos los pacientes cuyas citas programadas para el pasado 9 de octubre fueron canceladas por protestas y disturbios en el país. La atención será a la misma asignada.