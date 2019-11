Amor sin medidas

Su amor es evidente tanto en una entrevista como en una pista de baile o en las caminatas que acostumbran realizar por Las Peñas . También a la hora de acoplarse para que los 56 centímetros que distancian sus bocas no sean notables.

La causa de esta sintomatología radica en el cromosoma X . Normalmente, las personas al nacer tienen dos cromosomas sexuales: los niños, el X de la madre y el Y del padre; y las niñas, dos cromosomas X heredados cada uno del padre y de la madre. Cuando uno de estos dos cromosomas X no está o está solo parcialmente, surge este síndrome.

Por el Turner, Martha no podrá tener hijos con Klaas. Sin embargo, para él “una familia de dos es suficiente”.

Por el Turner también se le ha dificultado tener amigos. En la escuela no sufrió de bullying, pero sí de soledad. Todos los recesos en el Instituto Particular Abdón Calderón (IPAC) los recuerda sola; incluso en su etapa universitaria, en la Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG), rara vez hizo trabajos grupales.

Y no era cuestión de personalidad. Eso lo confirma Klaas: Ella es muy cariñosa, divertida y cargosa. “Puede ser que me veían como alguien frágil o muy menor, asumo que por mi estatura. Yo sí me esforzaba por agradarles”, agrega Martha.

Pero esa soledad se acabó. Además de a sus padres y hermanos, tiene en su vida a un holandés de ojos azules que además de ser su esposo también es su mejor amigo.

Si ella quiere bailar salsa, él baila así sea con “dos pies izquierdos”. “Y si quiero cambiar los focos, ponerle la estrella al árbol de Navidad o alcanzar la parte más alta de las repisas también lo tengo a él”, bromea.