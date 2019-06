Los padres dan la vuelta al molde

A las 05:00, Daniel Macías, padre de 33 años, se levanta somnoliento para preparar el desayuno de sus hijos. Los baña, los viste y los lleva a la escuela, antes de ir a su trabajo. Estas tareas las realiza desde que su hijo mayor, ahora de 11 años, ingresó al preescolar. A Nina, la menor de 4 años, todavía suele cargarla en sus brazos.

“Es una gran experiencia el poder cooperar en esta etapa y de seguro lo haré en las fases venideras”, dice Macías, quien creció en un hogar con el modelo tradicional de aquella época en el que el padre era el proveedor del sustento diario y la madre se encargaba de la parte doméstica, el cuidado de los niños, incluyendo las salidas con fines de entretenimiento.

“Ahora padres y madres estamos en igualdad de condiciones; cada uno debe darse tiempo para ser parte del proceso de crianza de los niños. En mi caso, me doy tiempo para todo y trato de no dejar de hacer lo que me gusta porque al fin y al cabo, uno también tiene que vivir la vida”, asevera este papá que hasta se atreve a peinar a su niña, aunque los moñitos no le queden perfectos como quisiera.

Que el rol de los padres, que hoy celebran su día, en el cuidado, atención y formación de sus hijos se ha ido modificando con el paso de los años, es una realidad.

Atrás también va quedando la figura distante, autoritaria y pragmática del progenitor masculino que tenía como principal función la provisión financiera. Hoy se ven más hombres cariñosos, que describen esa fuerte tendencia de verlos más involucrados con la pareja y los hijos; hombre en proceso de transformación, más expresivos y comprometidos, que saben que las obligaciones de los padres deben ser compartidas y equilibradas.