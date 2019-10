Un domingo de oración por la paz del Ecuador

Las iglesias de la ciudad fueron los escenarios en donde, este domingo 13 de octubre, los fieles ofrecieron oraciones para que retorne la paz en el territorio ecuatoriano que, desde el jueves 3 de octubre, afronta protestas de varios sectores en contra de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno.

Con los ojos cerrados y sus rostros tristes, los creyentes pidieron que vuelva la tranquilidad al país para que las actividades puedan desarrollarse sin contratiempos.

Uno de ellos fue Carlos Pesantes, de 40 años, padres de tres hijos, quien ayer asistió a la misa oficiada en el iglesia San Francisco, ubicada en 9 de Octubre y Pedro Carbo, centro de la ciudad. Dijo que desde que empezaron las protestas no ha podido laborar.

Él tiene un pequeño negocio de Salchipapas en el suburbio de Guayaquil, pero ha tenido que cerrarlo ante el temor de ser víctima de algún desmán, producto de las protestas y saqueos que también se han producido en la ciudad.

Pero tiene otro motivo. “La papa está escasa y cara. No he podido conseguir el producto a bajo costo y temo que los clientes no quieran pagar más por el servicio”, menciona preocupado.

Junto a él estaba Yadira Carranza, de 50 años, quien vende agua y caramelos en el centro de Guayaquil. En un día normal, ella gana $ 15, pero ahora no saca ni la mitad, porque solo trabaja media jornada. “A veces he tenido que regresarme a la casa, porque por el lado por donde tránsito hay movimientos inusuales en donde la Policía ha tenido que intervenir”, narra la ama de casa.

Durante las misas oficiadas en los templos, los sacerdotes también lanzaron plegarias por la paz del Ecuador y “para que los ecuatorianos retomemos pronto las actividades”, dijo Mauricio Benavídez, fray de la iglesia San Francisco.

En otras iglesias también se realizaron algunos actos religiosos que tenían la misma finalidad: Orar por la paz del país.