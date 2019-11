“No todos los operativos derivan en clausuras”

Pero el de Burgos no es un centro clandestino . Su clínica ‘La Torre de Esperanza y Fortaleza’ consta dentro de las más de 60 clínicas, en la Zona 8, que reciben asesoría técnica del Acess, en su proceso para licenciar.

La angustia se dibujaba en cada pliegue del ceño fruncido de Freddy Burgos . No entendía por qué, a las 10:00 de ayer, dos vehículos de la Policía, una camioneta de Bomberos , un bus del Ministerio de Salud Pública (MSP) y una camioneta de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) habían frenado a raya frente a su clínica de rehabilitación .

De enero hasta ayer, el Acess ha ejecutado 88 operativos en clínicas que ofertan servicios de rehabilitación de adicciones en la Zona 8. De estas, 52 han sido clausuradas de forma preventiva.

“No todos los operativos derivan en clausura”, mencionó la directora del Acess, mientras revisaba la segunda clínica. A pesar de que notó olores desagradables en algunas habitaciones, no era un motivo para el cierre.

Sin embargo, de los 11 pacientes que residen en ese centro ubicado en la segunda etapa de El Recreo, seis dijeron que fueron ingresados al lugar contra su voluntad.

Jonathan tiene 20 años. Lleva tres días en ese centro de rehabilitación y durante todo el operativo estuvo agachado, con las manos sobre su estómago. “A mí me fueron a agarrar, obligado, y no he podido ni comer”, decía el joven de piel morena y pegada a los huesos.

Ellos fueron embarcados en el bus del MSP y llevados a un centro de salud para direccionarlos a uno de los centros de rehabilitación públicos que hay en la Zona 8. Como ya lo publicó EXPRESO, ni siquiera estos centros tienen licencia, pero según el Acess funcionan de acuerdo con los estándares establecidos.

El operativo terminó en la avenida Principal de la ciudad. Esa clínica tampoco fue clausurada, pero Julio César Macías, su propietario, se quedó con la obligación de mejorar su plan terapéutico.

“La obligación es que brinden un servicio de calidad y, si no pueden darlo, que se dediquen a otra cosa”, les repetía Luna, que anunció que las inspecciones continuarán.