El salmo de ‘victoria’ no retumba en la iglesia La Victoria. El próximo mes se cumplirá un año en que la alcaldesa saliente, Cynthia Viteri, anunció, sentada junto al altar del templo, que destinaría $1’243.000 para reparar los daños que presentaba en aquel entonces esta parroquia. Pero el escenario continúa siendo desalentador, pues la ayuda aún no aterriza y el deterioro se multiplica, ya sea adentro o fuera de la iglesia, que se levanta en la avenida Quito y 10 de Agosto, en el centro de la urbe.

Diario EXPRESO realizó un recorrido en el sitio, cuyo nombre original es Nuestra Señora del Carmen y que cuenta con más de 80 años, y constató que aún se lucen los fragmentos del techo derramados por el suelo. Lo único que advierte del peligro son cintas amarillas atadas a los pilares que, asimismo, presentan deterioro.

El piso, en cambio, está hundido y se observan agujeros que, de acuerdo con una fuente interna del templo que prefirió la reserva de su nombre, fueron ejecutados por arquitectos para un estudio, pero continúan ahí y cerca de estos se encuentran cerámicas amontonadas.

Espacios. Las dos torres de la iglesia presentan severos daños. Partes de las estructuras se han desprendido. CARLOS KLINGER

“El revestimiento se cae de a poco. En su momento, esta iglesia fue creada con madera y eso ha hecho que ceda a desniveles”, argumenta la fuente que, al consultarle si ha recibido alguna comunicación por parte del Cabildo, responde con pesar que, “quedó en el ofrecimiento de campaña de un político o quizá no se ocupó el presupuesto necesario”.

La persona ha revisado en reiteradas ocasiones la bandeja del correo electrónico, con la esperanza de que haya arribado alguna comunicación por parte de la entidad, pero nada. Aclara que el santuario no iba a recibir ni $ 1, pues quien se iba a encargar del trabajo era la entidad, y que la iglesia daría la apertura necesaria.

Es por esto que este Diario consultó al Municipio por qué no se ha cumplido con este ofrecimiento, qué lo ha detenido, y cuándo llegará, pero hasta el cierre de este artículo las respuestas no llegaron.

Caminando por el templo, que abre sus puertas de 06:30 a 08:00 y reabre de 17:30 a 19:00, el equipo de EXPRESO se dirigió hacia uno de los puntos que están más propensos a borrarse del mapa: las dos torres. Es la parte más alta del inmueble y el panorama se vuelve más deprimente y tétrico. Las estructuras han perdido concreto y esto puede ser visto hasta de otras manzanas aledañas, mientras que en los alrededores de la cubierta, las aves han hecho nidos y los clásicos relojes no sirven.

A los coloridos ventanales se les ha esfumado su brillo, ya sea por la humedad o por el paso del tiempo, y al elevar la mirada, en la monumental cúpula, personal del templo se ha visto obligado a colocar una malla. Estos trabajos, así como un revestimiento cerca de las torres, reconoce la fuente, son “trabajos parches”, que logra hacer la comunidad católica, pero lo que urge es la intervención de las autoridades.

Realidad. Así se encuentran algunos pilares. CARLOS KLINGER

¿Pero qué pasó con el fondo? Fue el 28 de abril de 2022 que Viteri ofreció un enlace radial en el templo, transmitido por las redes sociales del Municipio, y aseguró que la “fuerte cantidad” de dinero saldría de “otras direcciones para llegar al monto que requiere la reconstrucción”.

En la actividad, aseguró que La Victoria es parte de 515 edificios patrimoniales con los que cuenta Guayaquil. En la actividad también estuvo el padre Diego Cortés, quien en esa época fue el párroco de la iglesia y calificó el ofrecimiento como “un regalo de la Pascua”.

Sin embargo, en un comunicado de prensa emitido tres meses después (el 3 de agosto), el Cabildo informó que en una sesión del Concejo Cantonal se aprobó un convenio interinstitucional con la Fundación Guayaquil Siglo XXI, encargada de la regeneración urbana de la ciudad, por $ 1’028.196.37. Este consistía para el diseño, reparación y adecuación del templo.

Es decir, el ofrecimiento de reparar a La Victoria no solo fue un anuncio por parte de la funcionaria, sino que también tuvo conocimiento y aprobación del Concejo. Pero aún así, el olvido se posa sobre este santuario.

Por parte de la feligresía no hay más que lamento y coraje. “Ruego a Dios que cuide Él mismo la iglesia. Me acuerdo cuando hicieron la promesa, con toda la producción vinieron a hacer la transmisión y observar que no ha pasado nada me llena de sentimiento...”, cuenta afligida Clara Méndez, residente de la ciudadela Atarazana y quien frecuenta el santuario.

IGLESIA DE LA VICTORIA ... FD: CARLOS KLINGER ... 06-03-2023 CARLOS KLINGER

Gabriel Córdova, trabajador de la agitada zona, frunce el ceño tras conocer que hasta ahora no arribe alguna mejora a La Vitoria. Desde la esquina de Clemente Ballén confiesa que dejó de caminar cerca de la iglesia por temor a que se caiga una de las torres.

“Si adentro usted ya ve cómo está esa situación, que se cae a pedazos, en cualquier momento puede ocurrir una desgracia cuando alguien camine por ahí. ¿Qué espera el Municipio, el Gobierno, la Prefectura? Alguien debe darle ya una real ayuda. Ya mismo la alcaldesa se va y queda eso ahí, no, no es posible”, cuestiona el ciudadano.