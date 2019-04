Obstetricia de la Estatal exige plazas de internado

Un grupo de estudiantes de Medicina de la carrera de Obstetricia de la Universidad de Guayaquil se reunió desde las 08:30 de este jueves 4 de abril para reclamar por la falta de plazas de internado.

Miguel Ortiz, presidente de la asociación estudiantil de obstetricia, indicó que se han destinado 133 plazas de internado para su facultad, pero que en total hay 187 estudiantes de esta promoción esperando por este requisito, que pone a prueba las capacidades prácticas aprendidas en la teoría.

“Las autoridades quieren que tomemos los cupos a los que nos asignaron, y que prácticamente 54 de nuestros compañeros se queden fuera. Eso no lo vamos a permitir. Hemos decidido que si no hay para uno, no hay para todos”, indicó Ortíz.

En la manifestación que inició en las puertas del rectorado de la ‘Estatal’, participaron cerca de una centena de estudiantes. Con carteles y consignas avanzaron desde la puerta principal de la entidad educativa hasta la avenida Delta para obstaculizar el tránsito y ser escuchados.

Este acto en la avenida tardó pocos minutos, puesto que 13 miembros de la Policía Nacional solicitaron a los dirigentes, mediante diálogos, que no impidan el paso vehicular; a fin de evitar congestionamientos en la arteria.

Alisson Chavarría y Helen Dumes, estudiantes de obstetricia, mostraron su preocupación también por el sitio donde les han asignado las plazas. “Nos quieren poner en Loja y en Los Ríos, pero con un sueldo básico será difícil solventar nuestros gastos”, lamentó Chavarría.