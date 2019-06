Cambio de mando en la dirección de Obras Públicas del Municipio

Jorge Berrezueta, exdirector de Obras Públicas del Municipio de Guayaquil, dejó su cargo luego de casi tres décadas en dicho departamento. En su reemplazo, desde el próximo 15 de junio, tomará la posta Juan Gabriel Vera.

Berrezueta inició su servicio en la alcaldía de León Febres-Cordero y luego durante la época de Jaime Nebot.

“Yo tuve previsto salir hace un par de años. Yo le expliqué al exalcalde, Jaime Nebot, que por motivos de salud yo quería retirarme. Entonces él me pidió que lo acompañara hasta el final. Ahora en enero me hice una intervención (prótesis de rodillas), entonces cuando Cynthia y Nebot me dijeron que siguiera, yo les dije que no. No podía hacer recorridos de obras, etc.”, detalla.

Entre otros motivos, explica que sus hijos (cuatro ingenieros, una arquitecta y una ingeniera comercial), quienes tienen una compañía, han querido participar en licitaciones municipales, pero que, por su condición de director, eso no se les permitía. “Es justo que dé paso para que ellos puedan trabajar. Es el motivo principal de mi salida”.

No obstante, Berrezueta no se irá del Municipio, sino que “probablemente” se quedará como administrador del contrato del proyecto de movilidad Aerovía. “Ya lo estaba ejerciendo desde antes, pero ahora quedaría contratado específicamente para eso. Además, con la experiencia que tengo en el Municipio podré ayudar en cualquier asunto”, relata.