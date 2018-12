“Es hora de replantear a vía a la costa”

El conjunto de problemas que sufren las urbanizaciones ubicadas en vía a la costa tiene una razón de ser y se llama desidia, afirma el arquitecto y planificador urbano Felipe Huerta. Para él, no existe otra forma de describir el origen de los múltiples males que aquejan a esa zona del oeste guayaquileño: movilización caótica, funcionamiento de canteras en zonas residenciales, inexistencia de una red de alcantarillado e inconsistente calidad de la provisión de agua potable.

A su criterio, todo esto empezó a formarse a finales de los noventa. El también catedrático y exasesor municipal lo recuerda. “Hubo desconocimiento en cuanto a planificación”.

La receta fue simple: terrenos adquiridos con precios baratos, con fines habitacionales, pero con inversiones no mayores en cuanto a infraestructura. “Un verdadero maquillaje. Nunca se pensó que un proyecto como ese debía contar con todos los servicios”, lamenta el experto.

Hoy la zona revienta. Y eso que solo creció una mínima parte de lo previsto. Algo más de 17 kilómetros de los 26 que se habían proyectado. La población, este 2018, supera los 60.000 habitantes, solo en el área de las urbanizaciones.

Frente a esto, el hecho de que vía a la costa conecta con una arteria que une carreteras nacionales, de ahí aquella excusa repetida de que, como es carretera, es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas la entidad que debe atender los llamados de la población.

Huerta tiene sus reparos. La vía está inscrita en una zona urbana, pertenece al perímetro urbano y la competencia recae directamente en el Municipio. “Por razones de orden burocrático y comodidad, se la deja de lado. Quizás porque es muy grande y mantenerla sería demasiado costoso. Hay una responsabilidad del gobierno local, de los empresarios y de los colegios profesionales, que han guardado un silencio absoluto en este tema”, sentencia.

Leer los males de vía a la costa no es suficiente. Cuando uno los sufre en la piel empieza a enfadarse tanto que organiza plantones, llama a la prensa, manda quejas a las autoridades, como lo han hecho decenas de veces los presidentes de los comités del sector. Sus reclamos no siempre se escuchan.

Guillermo Ayala está sentado con EXPRESO en un área social de alguna de las urbanizaciones de la zona. Es el sábado pasado por la mañana. Lo rodean presidentes y representantes de asociaciones de otras urbanizaciones. Él es el líder, el presidente de la federación de vía a la costa.

“Lo mismo que le pasa a vía a la costa le ocurre a Samborondón, somos áreas que comparten una carretera nacional. Y como tales, el Ministerio de Transporte está a cargo; pero en Samborondón, el Municipio sí invierte en la vía. Ahora mismo le dará una ciclovía de dos carriles, más de 20 kilómetros. Hace veredas, obras, puente peatonal con ascensor... ¿Por qué el Cabildo de Guayaquil no puede hacer lo propio acá?”, cuestiona.

Uno solo entiende los males que aquejan a esta área cuando los vive. Empezando por los servicios básicos. Por un lado, Interagua con los constantes cortes del suministro y ese poco alentador comunicado de que no podrá evitarlos a corto plazo, debido a lo obsoleto de la tubería; y por otro, la fetidez de algunas lagunas de oxidación, porque aquí no hay red de alcantarillado.

A ellos, a los moradores, les duelen también las canteras. Las partículas de polvo se quedan en el aire tras las explosiones, los niños y ancianos las respiran, explica indignado el presidente de la federación. “Aquí pasamos enfermos”, afirma. “No solo eso”, lo interrumpe Gonzalo Flores, vicepresidente, “las explosiones provocan vibraciones que cuartean las casas”.

Pero ni siquiera eso es más grave que lo que ocurre en torno a la movilidad, esa necesidad de tener que salir de casa una hora antes para llegar a tiempo, no es menos molesta que los riesgos. Aquí están prohibidas las emergencias. Carlos Ochoa, presidente de la urbanización Belo Horizonte, lo explica: “Un accidente vehicular nos impide la salida, porque solo hay una arteria”. Una grave vulnerabilidad que EXPRESO ha advertido.

Si a eso le suma la cantidad de personas que cruzan a pie, especialmente por las mañanas, el panorama es perturbador, acota el vicepresidente.

Hoy ven hacia el futuro. A Ayala, por ejemplo, le preocupa que se acerque la inauguración del Puerto de Aguas Profundas, de Posorja. “El tráfico de los más de 700.000 contenedores que circularán al año por esta vía, la soportaremos nosotros”.

El director municipal de Urbanismo, Avalúos y Ordenamiento Territorial, José Miguel Rubio, evita tocar el tema de las competencias. Sí dice, en cambio, que la transformación de vía a la costa ha sido progresiva. Se construyó, por ejemplo, la planta de Pantano Seco para las aguas residuales del sector. También se prevé una nueva planta, pero entrará en la planificación de los próximos años.

Sobre movilidad, “actualmente se ejecuta una consultoría para analizar la necesidad de miniterminales, paradas, pasos peatonales. Además, se analizan otras soluciones inmediatas y a largo plazo”, promete. Y en cuanto a las canteras, insiste en que la culpa es de la Agencia de Regulación y Control Minero. “Hay canteras ilegales que siguen funcionando en áreas de reserva. Ellos dicen que están revisando el tema hace meses”.

“Es hora de replantear la vía a la costa. De girar el timón hacia el cambio, de recular”, invita el urbanista, docente de la Universidad de Guayaquil y excoordinador general de planificación urbana, Felipe Espinoza. “Hay proyectos, pero no hay un enfoque profundo. Lo que necesita la zona es un plan integral de ordenamiento. Es urgente”, sostiene.

Para el magíster en urbanismo y ordenamiento territorial Luis Alfonso Saltos, ese plan debe abordar todos los ejes: cerrar las canteras y planificar la construcción de la red de aguas servidas, evaluar el estado de la red de agua potable y mejorar la viabilidad. “Es necesario concentrarse en soluciones integrales y no solo en parches”.

Guayaquil crece cada diez años la población en 360.000 personas, 4.000 hectáreas, observa Espinoza; pero la gente no se va donde no hay servicios, advierte. “Si no se atiende a vía a la costa integralmente, todo el crecimiento continuará hacia la tendencia de sobreponer nuestra población a otros cantones, como pasa ya en Samborondón”, advierte.

