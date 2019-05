“Las autoridades continúan burlándose de la vía a la costa”

En el sector de Nueva Esperanza (kilómetro 20) y Casas Viejas (kilómetro 22), los peatones aún se ven obligados a cruzar solo con ayuda de un agente de tránsito. Sin embargo, lamenta Arturo Villegas, comerciante y residente de Casas Viejas, ellos no están las 24 horas, sobre todo en las noches, “cuando más se los necesita”.

Señalización

2.A decir de Guillermo Ayala, presidente de la Federación de Urbanizaciones de vía a la costa, en el lugar tampoco se ha colocado la señalética vertical y horizontal, prevista para noviembre de 2018. “No hay pintura, faltan discos ‘pare’, más pasos cebra y guardavías”. De hecho, estas últimas, advierte, fueron colocadas en lugares incorrectos: pasando el peaje y no en los tramos más conflictivos, en los seis primeros kilómetros de la vía, donde viven al menos 30.000 residentes y se levantan por lo menos tres centros de estudios superiores y una decena de plazas comerciales, que incrementan el número de la población flotante.

Concesión de la vía

3.Aunque recién se oficializó el contrato de la alianza público-privada para la ampliación de la vía Guayaquil-Salinas, suscrito entre el MTOP y la empresa Verdú, los residentes exigen conocer los detalles de esta obra.

“Aún no sabemos si los trabajos incluirán el tramo que va desde la vía Perimetral al peaje y esto es lo que más nos preocupa”, dice Ayala. “Nosotros hemos estado en el limbo por años, sin nadie que nos responda, y como resultado de ello se siguen multiplicando los huecos en la artería y cada vez tenemos más bordillos rotos”.

Además, dice Carlos Pástenes, administrador de la ciudadela Vía al Sol, el sector no cuenta ni con veredas ni con paraderos, y menos aún con una vía de acceso nueva, una obra que por años (como ha publicado este Diario) han venido solicitando. “Aun así las autoridades no hacen nada por tener un acercamiento con nosotros. Siguen burlándose. Seguimos igual que hace dos años: abandonados”.

Poda de árboles

4.Para los residentes, si bien la entidad podó los árboles en el tiempo fijado, les faltó reducir el tamaño de su copa, que en algunos casos tapa las luminarias o ha hecho que se desprendan de raíz.

“No entiendo por qué el mantenimiento no fue realizado a conciencia”, se quejan, añadiendo que lo mismo ha pasado con la ciclovía que, a juicio a Ayala, tiene apenas una minicarpeta de asfalto, que incluso se está desprendiendo porque el material no ha sido compactado.

“Les faltó pasar el rodillo, un mantenimiento a conciencia”, advierte, mientras que Fernanda Bermúdez, ciclista y residente de Puerto Azul, asegura que circular por algunos tramos implica hacerlo como sobre una lija.