Las obras prometidas no llegan aún a vía a la Costa

Que se sienten burlados. Que no hay forma de creer en la palabra de la autoridad. Es lo que piensan decenas de residentes y los representantes de la Federación de Urbanizaciones de vía a la Costa, quienes denuncian que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), a cargo de las obras en la carretera, no haya ejecutado las gestiones pactadas previo al plantón que realizaron el pasado 29 de septiembre, en señal de protesta por los dos años que -precisan- no fueron escuchados.

Cuando supieron de la manifestación, evoca Guillermo Ayala, presidente de la asociación, el MTOP los citó a una reunión para buscar soluciones inmediatas a los principales problemas. Y mediante un acta de compromiso la institución se ofreció a colocar -dentro de un mes- 2.700 metros de guardavías en los lugares más peligrosos del sector; y señalización vertical y horizontal, además de semáforos en los tres puntos más críticos de la arteria -en Portal del Sol, Belo Horizonte y el recinto Nueva Esperanza, donde se han generado accidentes-, en el lapso de dos meses, pero nada de eso se ha cumplido.

“Lo fijado se cumplió y no hay nadie que nos explique qué ha pasado. Ingresamos a la página de la entidad y las obras constan en el Portal de Obras Públicas, pero ¿hasta cuándo? Si se acaba el año, estas se ejecutarán en el transcurso del 2019 y no podemos aguantar más...”, se queja Carlos Pástenes, administrador de la ciudadela Vía al Sol, al hacer hincapié en que se sienten abandonados, como lo ha publicado antes EXPRESO.

“Aquí estamos descuidados, nos faltan paraderos de buses, pasos peatonales y hemos decidido esperar a expensas de que inicien con lo prometido, que es sencillo. En 17 kilómetros apenas tenemos tres pasos, hay daños en la carretera y falta control para todo”. No están pidiendo obras monumentales, coinciden. “Queremos solo un poco de ayuda para ordenar el área”.

Ariana Méndez, quien habita en Belo Horizonte (km 11), considera una falta de respeto que, teniendo en cuenta el movimiento comercial de la arteria, no se actúe “a conciencia”. Su conjunto residencial colinda con al menos dos plazas comerciales y un colegio: hay movimiento. Y a diario, relata, y cada vez con más frecuencia a todos les toca poner en riesgo su vida al intentar cruzar al otro lado de la vía.

“¡No entiendo qué esperan. Si está claro que la zona ha crecido y tiene cada vez más habitantes, más autos, ¿por qué entonces no hay también más obras?”, se queja.

Ayala piensa igual. Pero cuestiona además el hecho de que la Secretaría Nacional de Gestión de la Política (SNGP) de la zonal 8, que fue el ente que -conforme a lo pactado- debía velar porque se cumplan las obras, “no lo ha hecho”. “No se ha dado ningún tipo de acercamiento con nosotros...”. Y por ello -advierte- de no cumplirse con todos los trabajos, la comunidad saldrá otra vez a la calle, pero esta vez para cerrar la carretera.

Respecto al tema, tanto el MTOP como la SNGP han asegurado a este Diario que, aunque las obras están encaminadas, las demoras en efecto se han dado debido a que los procesos contractuales para su ejecución deben cumplir con los parámetros determinados por la ley (visitas técnicas, informes...), que suelen tomar de dos a tres meses.

Por ahora, dice Transporte, se ha empezado a podar las árboles -otra gestión incluida en el acta y que debió ejecutarse en octubre-; y también se ha entregado las pinturas reflectivas a la Comisión de Tránsito para que se “programe en los próximos días” la colocación de 4 pasos cebras.