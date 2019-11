No caben más gatos en parque de la Kennedy

“El Municipio sí nos envía un vehículo (clínica móvil) para esterilizar a los gatitos, pero es solo una vez al año. Con comida y otras necesidades, no nos ayuda nadie”, lamenta Josefina Morla .

Josefina cree que la falta de seguridad en la zona es la que ha provocado que, en el último año, haya aumentado la población gatuna. A esto se suma la falta de campañas de esterilización. Sugieren a las autoridades que, al menos, las esterilizaciones sean más frecuentes en el sitio.

“Antes teníamos a cuatro guardias, uno en cada puerta. Ahora solo hay uno que recorre en una bicicleta todo el lugar y no se abastece para ver quién llega a botar a los animales”.

Recuerda que a inicios del año pasado, el vicealcalde Josué Sánchez llegó hasta el parque para realizar una campaña de desparasitación y dar vitaminas a las mascotas. Además, donó una carpa para resguardar a las casas gatunas de la lluvia. “Fue la última vez que el Municipio estuvo por aquí”.

En esa ocasión, añade, pidieron que les coloquen cámaras de seguridad en la zona para tratar de frenar el abandono, pero hasta ahora no han recibido respuesta.

Mariela Rizzo llega a diario al parque para cambiar el agua a los gatos. Cuenta que las cuidadoras tienen un grupo en WhatsApp por el que se comunican.

Están organizadas y todos los días llegan a las 07:00, 12:30 y 16:00 para ponerles su alimento en las decenas de bandejitas que mantienen limpias.

Josefina detalla que mensualmente, los gatos requieren de ocho sacos de alimento para gatos. Eso, adicional a los implementos de limpieza y medicamentos que necesitan eventualmente.

Ellos han tratado de solicitar a empresas productoras de comida para animales que les donen producto, pero no han tenido éxito. “Aunque nosotros lo hacemos de corazón, inicialmente eran pocos los gatitos que teníamos que alimentar. Aunque ahora no nos disgusta, es una tarea que se ha tornado muy complicada para nosotras. porque no tenemos ayuda de nadie”, finalizó.

Si alguien desea donar alimento, que es lo primordial, pueden encontrar a Josefina en el parque desde las 06:30 a 07:30, cada mañana.

“Los más pequeñitos fallecen”

Josefina lamenta que la mayoría de gatitos recién nacidos fallece cuando los dejan botados en el lugar. “Los dejan en cartones y, siendo tan pequeños, muchas veces no hay cómo cuidarlos”.

En el parque también hay otro tipo de animales, como las zarigüeyas y culebras, que lastiman a los gatitos.

EXPRESO se comunicó con el Municipio de Guayaquil para conocer sobre las campañas de esterilización que realizan en el parque lineal de la Kennedy y en la ciudad, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

En febrero pasado, según consta en su sitio web, el área de Bienestar Animal atendió, desparasitó y vitaminizó a los gatos rescatados que viven en ese lugar.