Los niños sorprenden a los abuelos en su día

“Yo amo a mis abuelos”, “I want to hold your hand”, fueron las canciones que interpretaron y bailaron los niños y niñas de inicial y preparatoria de la Unidad Educativa Particular Bilingüe Ecomundo como apertura al programa y actividades especiales que se dieron para homenajear a sus abuelos, que en agosto celebran su día.

Con las melodías, los menores demostraron a los asistentes la destreza y el perfeccionamiento de sus habilidades artísticas y dominio del idioma inglés.

“Todos los miembros que forman parte de una familia son importantes, pero sin lugar a duda los abuelos tienen un lugar muy especial dentro de ella, quien tenga la suerte de disfrutar de la compañía de ellos, crecerá con los mejores recuerdos, fruto de su cariño y comprensión, fomentando el sentido de identidad” resaltó en su discurso la directora de la institución, Sandra Sarmiento de Uvidia.