El control de las canteras suma nuevos apoyos

Luego de que el Municipio clausurara ayer nueve canteras de vía a la costa que no firmaron un acta de compromiso para mitigar el impacto ambiental en el sector; la Gobernación hace unos minutos.

Vía Twitter informó que, promoviendo las políticas de diálogo para la solución de conflictos, la Gobernación mantuvo hoy una reunión con los representantes de la Vicepresidencia de la República, del Municipio de Guayaquil y el Ministerio de Ambiente, para unificar esfuerzos y acciones encaminadas al tratamiento de la regularización para el correcto funcionamiento de las canteras.

“Con esta gestión interinstitucional se busca brindar solución a este sector social de Guayaquil”, precisó el comunicado; al tiempo que algunos usuarios aprobaron la iniciativa haciendo hincapié en que “toda ayuda suma”.

Ayer, tras la reunión que mantuvo la alcaldesa Cynthia Viteri con los representantes de la ciudadelas de vía a la costa, se determinó que serán cuatro las direcciones municipales —Policía Metropolitana, Medio Ambiente, Autoridad de Tránsito Municipal, y Justicia y Vigilancia— que monitorearán de forma permanente la zona, y para controlar no solo las canteras, sino también que los solares vacíos no estén llenos de maleza y que el comercio informal no se prolifere; como en el último año ha pasado.

En la cita, además se determinó que los representantes de la Federación de Urbanizaciones de vía a la costa mantendrán una reunión con Viteri cada lunes para llevar el control de las disposiciones establecidas.