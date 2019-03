Las multas, altas pero eficaces

El monto de las multas de tránsito ha generado protestas de ciudadanos que las consideran excesivas. En un momento, dividió los criterios de la vicealcaldesa Doménica Tabacchi y la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM). Ha llegado incluso a instancias judiciales, con reclamos de activistas que se dicen vulnerados en sus derechos. Y ahora, el tema ha sido incluido en la campaña electoral por la Alcaldía porteña, por candidatos que ofrecen reducir las sanciones.

Al respecto, la postura del Municipio y de la ATM es conocida. El alcalde Jaime Nebot defiende los rubros implementados a través de ordenanzas citando cifras y logros conseguidos en el control de las infracciones de tránsito; aunque los valores que se imponen igualen y hasta superen el sueldo básico ($ 394).

“La forma de no cobrar multas es poner multas altas, porque cuando se pone una multa baja, la gente piensa que es más útil pagar la multa y violar la ley”, ha argumentado Nebot en reiteradas ocasiones.

Al margen de los discursos, la única manera de saber si las multas tienen o no el carácter disuasivo que busca el actual gobierno local es que exista un estudio técnico que devele qué tipo de infracciones se han eliminado o reducido, advierte el legista y analista político Xavier Flores Aguirre.

“Se habla mucho del tema de una forma empírica y no existe ninguna información, aunque se asuma que han mejorado algunos escenarios en el tránsito, como no parar en la calle Boyacá (céntrica y paso obligado de la metrovía), pero también es cierto que la cultura vial no ha cambiado radicalmente”, sostiene.

En 2015, la ATM estableció varias sanciones representativas: un salario básico por invadir el carril de la metrovía, el 50 % de este por bloquear las intersecciones en la calle Boyacá y el 10 % por invadir el paso cebra. Otro 15 % del sueldo se aplica a quien no use cinturón de seguridad.

Xavier Iglesias llegó un jueves al mediodía al Centro de Solución de Conflictos de la ATM con un gesto en su rostro de molestia y apuro. Se había tomado la hora del almuerzo, para que su ausencia no afectase su trabajo. Debía resolver ese inconveniente que la noche anterior no le permitió conciliar el sueño con facilidad. A su correo le había llegado el aviso de que debía pagar un sueldo básico por invadir, con su automóvil, el área de personas con discapacidad.