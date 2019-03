El feminismo en cinco vidas

A las nuevas generaciones de mujeres les aconseja que no piensen que lo que tienen es suficiente, “porque todavía, en la realidad, no se cumple la igualdad de oportunidades”.

“Yo les dije que a mí, cuando me premien, deben hacerlo por lo que soy. A los hombres no les dan premios por eso”, recuerda ahora con gracia.

Cuando esta profesional guayaquileña no está dando clases en alguna facultad de Arquitectura de la ciudad, ejecuta algún estudio sobre población urbana o recorre los sectores populares. Pero eso es ahora. Antes, hace tres décadas, era una de las portaestandartes del feminismo en Guayaquil. Aunque reconoce que la mujer nunca la ha tenido fácil, en su época hubo la necesidad de mantener la entereza. Solo así se explica lo que para el movimiento feminista aportó en la década de los años 80 el Centro de Acción de la Mujer (CAM). Ella fue una de las fundadoras. “Esta oenegé fue una organización de ruptura. Nos atrevimos desde el inicio a definirnos como feministas con enfoque de género”. Tal es el caso de que el CAM fue la primera agrupación en convocar al Primer Taller Encuentro Nacional sobre Teoría Feminista, en Ballenita, en 1986, para proponer la unidad de las mujeres sobre la base de un diagnóstico común, la vigencia de una cultura patriarcal. Tenían de su parte la Declaratoria del Decenio de la Mujer, en 1975, por parte de las Naciones Unidas, pero “el ser feminista, pelear por sus derechos, no va por los decretos o acuerdos, sino de que la mujer se empodere de esos y los defina como parte de su vida”.

No nació en Guayaquil, pero arribó desde los 13 años desde Esmeraldas. Su vinculación con el feminismo surgió de la necesidad de conseguir mejoras para su barrio, la cooperativa Pablo Neruda (Guasmo Sur). Yendo de un lado a otro se encontró con un grupo de mujeres: el Centro de Acción de la Mujer. “Fui parte de las bases. Aprendí cosas que luego las complementamos en mi sector”. Convocó a una primera asamblea, a la que asistieron cerca de 80 mujeres, todas de la Pablo Neruda. De ahí nació un comité femenino que sigue vigente en el sur, pero con activistas de la Bananero 1, la 5 de Agosto, Centro Cívico, Río Guayas, Atahualpa, Paquisha, Molina de Frank, Proletarios sin Tierra. “Entendíamos que el papel de la mujer en el barrio era determinante. Somos quienes se quedan en casa y en los barrios cuando los hombres se van”. Como activista, considera que su papel fue importante, al igual que decenas de mujeres de los sectores populares. “Éramos las que nutríamos las marchas que se convocaron en los 90. De estos barrios surgieron las voces que denunciaron lo de la violencia en las casas, algo que las dirigentes de los gremios del feminismo no hacían. Ahora se reconoce que la violencia de género es un tema transversal en la sociedad. Las mujeres de las clases populares no tenemos temor en decir la cosas como son”. Nublis anda por los 60 años, pero igual sigue yendo de un lado a otro, tratando de lograr mejoras para las mujeres del sur de la ciudad, donde también habita.

Guayaquileña nacida en 1985, se presenta como docente y activista por el movimiento feminista. Amarra una banda verde proaborto en su mano izquierda, cruza sus piernas sobre una banca del malecón del Salado y empieza la charla. “En el contexto (político) particular de Guayaquil, que exista un movimiento feminista de distintas generaciones, interrelacionadas, populares y en continua lucha nos define como un movimiento poderoso”. Cree que el enfoque del feminismo será el mismo conforme pase el tiempo, que lo que cambian son las necesidades. “El feminismo de ahora se pregunta sobre el placer, autodeterminación, ocio y nuestra corporalidad”. Aun así, reconoce que todavía existen derechos básicos que no se han facilitado a las mujeres. “El acceso a la salud pública, en el sentido de decidir sobre los cuerpos gestantes, es fundamental y aún no lo tenemos”. Suma lo de la existencia de brechas salariales y la violencia de todo tipo. ¿Hay agravantes? Sí. Celleri los enlista y los llama “capas de la violencia”: discriminación por condición social, sexual, racial, económica y otras. “Guayaquil todavía discrimina. No es lo mismo ser violentada por tener una vulva, que ser violentada también por ser lesbiana, pobre, negra, migrante... porque ello expone a más discriminación. Entonces el feminismo también destruye otras capas de la violencia”, enfatiza. La vía transformadora pasa por la educación, resalta Celleri.