El transporte urbano sigue su rumbo en femenino

Menos del 0,1 por ciento de los conductores del Sistema de Transporte Urbano (SITU) en la ciudad es mujer . César Carranza, presidente de la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas (Fetug), identifica solo a dos, de los 5.000 conductores de estos medios de transportes en Guayaquil . Más de cinco mujeres, no hay, precisa.

El bus de la línea 143 frena en una parada de la cooperativa Flor de Bastión a las 12:15 del pasado viernes. Emilia Yance mira incrédula hacia el asiento del chofer y saluda sorprendida: “¡Señora Magaly!, ¿no me diga que también maneja buses ?”.

Es oriunda de Guano, en Chimborazo, pero llegó a Guayaquil hace tres meses y asegura que ser conductora de transporte urbano la hace sentir plena. Además, en esa labor conoció a su esposo Wilson Yépez, quien la ayuda como oficial.

Sabe que ser mujer en este oficio es extraño, pero para ella no existe la frase “esto es cosa de hombres”. Tiene 30, pero desde que recuerda, jamás ha soportado las actividades que la sociedad le ha impuesto a las mujeres. Las respeta, pero no son para ella, sostiene.

En Guano trabajó como taxista desde los 22 años. Luego, de guardia en una compañía de seguridad. “A mí me gusta la adrenalina. La verdad, cocinar no me gusta”, reitera sonriente, aunque ese tipo de bromas relacionadas a los quehaceres domésticos la hayan hecho llorar en incontables ocasiones.

No le gusta que le digan lo que tiene que hacer y, menos, que la encasillen en un rol. Por eso quiere comprarse un tráiler porque mientras más grande sea el carro, como sus sueños, mejor.

Actualmente, Jhoanna es la única conductora de la cooperativa Cristal Centro, pero antes de que termine el año podrían ser 5. Carmen Manrique, presidenta de esa organización, contó que la joven ha inspirado a otras mujeres a hacer el curso de conducción profesional y a dedicarse al transporte.

Esa cooperativa tiene 80 conductores, pero Carmen pretende que, a futuro, la mitad sea femenina. También el presidente de la Fetug adelantó a EXPRESO que en los siguientes meses difundirán una campaña para que más mujeres se animen a trabajar como conductoras. Iniciarán el plan con los buses de la Metrovía, donde actualmente hay cinco al volante. Luego lo harán con el SITU.

Antes de bajarse en su destino, Emilia Yance vuelve a dedicarle una sonrisa a Magaly. La conoce desde hace dos años porque le hace transporte escolar a su hija.

A ella también le alegraría ver a más mujeres en los buses. Es la primera vez que se sube a la unidad 2249, que maneja Magaly, y espera que no sea la última.