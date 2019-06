Grupos provida proponen privar de libertad a mujeres que aborten

Aludiendo a los nueve meses de gestación, nueve mujeres, representantes de diferentes fundaciones de la ciudad, se reunieron esta mañana en las instalaciones de la Asociación Coordinadora del Voluntariado del Guayas (Acorvol), para reiterar su oposición a la legalización del aborto en el país.

La asambleísta por Azuay, Lourdes Cuesta, afirmó que en Ecuador se manejan cifras erróneas sobre el aborto, embarazo adolescente y la muerte materna, y que es necesario que estas no sean manipuladas, para que no se minimice este problema.

Por ello, anunció la presentación de un informe de minoría en la Asamblea, donde participan los legisladores Esteban Torres y Henry Cucalón, quienes también están a favor de “salvar las dos vidas”, y así se divulguen las cifras reales y no se legalice el aborto.

“He hablado con mujeres violadas y me dicen que la sonrisa de sus niños les permite seguir. He hablado también con mujeres que han abortado y me han dicho que todas las noches no pueden dormir. No creo que el trauma de una violación se cure con un aborto”, manifestó Cuesta.