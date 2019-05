Mucho Lote 3 se inicia con un reparo familiar

El proyecto habitacional Mucho Lote 3 se inicia con un comunicado municipal de expropiación de los predios situados en la comunidad Solfos, situada en el noreste de la urbe, a un costado de la avenida Narcisa de Jesús. A la par, esto causa la resistencia de los habitantes afectados, quienes aseguran que nadie les tocará sus tierras ni viviendas.

El predio, con código catastral 48-0434-002, que tendrá afectación total, pertenece a la familia Pinela, quienes afirman que les pertenece desde el siglo XIX. En esto se basa la generación actual para exigir que no se los desaloje.

Además, con documentos de propiedad, aseguran que evitarán la expropiación de las 25 casas y del terreno, registrado por la Dirección Municipal de Urbanismo, Avalúos y Ordenamiento Territorial (DUOT), a menos que les pague el precio que estiman justo.

“En el documento que nos mostraron no constaba la firma del exalcalde ni de la alcaldesa. No han negociado con nosotros. Además, han hecho la publicación del avalúo, pero no ponen los precios porque no les conviene. Quieren darnos lo que a ellos les parece y no es así. Este terreno cuesta más de $ 2 millones”, asegura Armando Plaza Pinela, afectado.

Robert Díaz, abogado de la familia Pinela, explica que el Municipio no ha tomado en cuenta el total de hectáreas del terreno a expropiar y que, por tanto, el valor no es justo.

“Tengo un plano del mismo Municipio de 2001, que indica que el terreno tiene casi 8 hectáreas, pero ahora quieren pagar por 3,7. Han dicho que las demás hectáreas están sobre el río, otras son de utilidad pública y otras pertenecen a la urbanización La Perla y eso no es así. Oralmente dijeron que les van a pagar $ 8 por metro cuadrado, es decir, medio millón de dólares, y este terreno cuesta $ 2 millones”, acota.

En efecto, una parte del terreno de esta familia fue expropiado el mes pasado para la construcción del puente que unirá a Guayaquil con Daule, allí se tomaron 1.150 metros del terreno de los Pinela, donde se ubicaban 10 casas. Con la llegada de Mucho Lote 3, se espera que la expropiación sea total.

“Si nos sacan de aquí no tenemos adónde ir, ya vinieron a expropiar una parte para el puente y ahora quieren quitarnos todo el terreno. Si lo van a hacer, por lo menos que paguen lo que deberían, no porque somos gente humilde van a pasar por encima de nosotros”, dice Modesto Gómez, afectado.

EXPRESO solicitó el miércoles información a la DUOT sobre el precio del terreno afectado, los detalles del proyecto, así como su extensión y capacidad. Pero ayer, hasta el cierre de esta edición, no obtuvo respuesta.

Iván Ponce, abogado y exasesor de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces (Acbir), recuerda que, legalmente, lo único que pueden apelar los propietarios del terreno es su precio, porque su expropiación es inevitable.

Además, considera conveniente que el Municipio facilite mayor información a los propietarios del terreno sobre los precios que han fijado para que sean ellos quienes verifiquen, por medios legales, si no se los está afectando.

Sobre Mucho Lote 3 hay todavía poca información. Lo que se conoce hasta la fecha es que la obra se empezará a construir dentro de 450 días, de los cuales 120 serán destinados para la expropiación. Y que su capacidad será similar a la de sus obras hermanas, Mucho Lote 1 y 2, que albergan a cerca de 10.000 familias cada una.

Un pedazo ya fue desalojado

Entre los inmuebles que constan en la expropiación para la construcción de Mucho Lote 3, están un altar y una capilla evangélica, aunque esta última ya no existe a causa de una intervención municipal realizada el mes pasado; con el objetivo de dar espacio a la construcción del puente que unirá Guayaquil con Durán.

Durante este operativo de expropiación también se destruyeron 10 viviendas, que estaban en un área de terreno

de 1.150 metros.