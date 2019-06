El monitoreo en vía a la costa, prometido por la alcaldesa, no satisface a los residentes

Representantes de los departamentos municipales: Medio Ambiente; Justicia y Vigilancia; Policía Metropolitana y Autoridad de Tránsito, realizaron este 10 de junio de 2019, un recorrido por las diferentes concesiones mineras asentadas en la vía a la costa.

La visita de esas direcciones locales responde al monitoreo de 24 horas para controlar el tránsito vehicular, el comercio informal, la mitigación ambiental y la medición del aire y de agua, tal como se los prometió la alcaldesa de la ciudad, Cynthia Viteri, a los habitantes de ese sector, luego de un encuentro con ellos en el municipio dado el pasado jueves 6 de junio.

Sin embargo, el recorrido de las autoridades no satisfizo a los vecinos de la vía a la costa, porque no se hizo como lo que esperaban. Así lo señala Guillermo Ayala, presidente de la Federación de urbanizaciones de vía a la costa. “Solo vimos unas cuatro camionetas parquedas en las afueras de las canteras, pero esperábamos por ejemplo la presencia de agentes de tránsito controlando la circulación de los carros y no pasó”, comentó Ayala.

Este medio también recorrió esa vía para comprobar si la disposición de Viteri se efectuaba. En las concesiones mineras, los funcionaron, quienes señalaron no estar autorizados para hablar con los medios de comunicación, inspeccionaron si la canteras operaban aplicando la lista de recomendaciones técnicas inscritas en el compromiso que se les obligó a firmar, con la finalidad de mitigar el impacto ambiental y afectaciones a la salud de los moradores de ese sector.

“Llegaron a verificar que estuviéramos cumpliendo con las peticiones y lo han comprobado. Han visto que todo está en orden”, detalló Seriano Almeida, ingeniero en petróleo y propietario de la concesionaria minera Fialsa de 24 hectáreas.

Él mencionó que acoge los pedidos municipales, pero rechaza la idea que promueven los habitantes del sector de cerrar las pedreras. “Es muy infame decir: ‘tienen que fijarse una fecha de termino de operaciones de las canteras’, porque significa que estaríamos quitándole el sustento a mucha gente que trabaja aquí. Aparte hay un beneficio para el país, por ejemplo el bicarbonato que se usa para hacer pinturas y pastas salen del trabajo de las canteras, sino fuera así tendríamos que importar ese producto. Si tengo que llegar al congreso, demandar a alguien o alguna institución lo voy a hacer, para que no me obliguen a cerrar la cantera con la que he trabajo por más de 30 años”, explicó Almeida.

Almeida considera, además, que los tratos con el municipio han sido muy acelerados y por eso varias concesiones no alcanzaron a firmar el acta de compromiso. Aunque reconoció que fue beneficiosa porque se los incluyó en la problemática y la toma de decisiones.

El ingeniero señala que no es justo que se los tome como ‘villanos’, cuando sus canteras operan en ese sector, antes de la construcción de las urbanizaciones. Indica que no hubo una conversación ni acuerdo con los constructores para convertir ese sector aislado en un área urbanizada. Ante esto, los residentes de las urbanizaciones, como ya lo ha publicado EXPRESO, reiteran que cuando compraron las viviendas, los constructores le aseguraron que en unos 4 años las canteras cerrarían, y ya han pasado más de 10 y no lo hacen.

Finalmente, el propietario de Fialsa informó que mañana se reunirán los dueños de las minas para dar recomendaciones, efectuarlas y así llegar a una reconciliación con sus vecinos. “Mi recomendación será poner en operación las canteras solo 8 horas al día”, precisa.