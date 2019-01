Guayaquil despide a los monigotes gigantes

En carros, en moto o a pie. Solos, en familia o en compañía de amigos. Así llegaron ayer al suburbio de Guayaquil, cientos de personas de diferentes sectores de la ciudad, incluso de otras localidades del país. Lo hicieron para contemplar a los 34 gigantes de papel, que forman parte de la Ruta de los Monigotes, y tomarse fotos antes de que concluya la exhibición.

Antonio Martínez, de 50 años, llegó en compañía de varios amigos hasta la 13 y Medardo Ángel Silva, donde se exhibe a Mazinger Infinity, que es el más alto de la ruta, con 15 metros de altura. “Siempre venimos a esta exposición y no quisimos dejar pasar la ocasión, especialmente porque ahora está uno de mis personajes favoritos de mi niñez. Quiero grabar este recuerdo”, dijo, mientras preparaba la cámara de su teléfono celular para posar junto al gigante.

A pocas cuadras, en Capitán Nájera y la 20, los cinco miembros de la familia Reinoso Aguilar también se tomaban unas fotografías junto al monigote de Jurassic World, que se mueve a través de sensores. “Esto llama mucho la atención de niños y adultos que no quieren irse sin antes dejar grabado este recuerdo”, indica Leonel Reinoso, quien dijo que recorrió la ruta y se tomó fotos con cada uno de los años viejos. “Me he tomado fotos con 30 monigotes; con el resto de muñecos me fotografié de lejos para no gastar tanto, ya que cada fotografía cuesta un dólar”, añadió sonriente.

En cada lugar estaban los creadores de estos personajes que invirtieron su tiempo y dinero en la confección de los muñecos que hasta la mañana y tarde de hoy podrán ser vistos por el público, ya que en la noche serán desarmados para que el recolector de basura se lleve sus residuos.

Anoche, en la 16 y Capitán Nájera, se desarrolló el show artístico y premiación.