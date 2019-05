Nuevos libros apuntan a que los alumnos investiguen y no memoricen

Teniendo en cuenta que en los últimos años, según lo dio a conocer esta mañana José Brito, subsecretario de Fundamentos Educativos del Ministerio de Educación, no se ha visto mejora alguna en el nivel de aprendizaje de los alumnos de los centros educativos fiscales y fiscomisionales del país; la institución ha propuesto crear unos textos diferentes con los que puedan aprender de otra manera. Más innovadora y analítica.

Y es que en Ecuador, según los resultados de los análisis realizados, explicó, el nivel de aprendizaje que los alumnos tienen implican tres años menos de escolaridad respecto al promedio de los países a nivel mundial. Esto es, que quienes están rindiendo el cuarto año de básica lo hacen como si estuviesen en primero o segundo.

“O dicho en otras palabras, tal es la problemática que si Chile —cuyo nivel de escolaridad es el mejor de Latinoamérica— decide parar y no mejorar; y Ecuador sigue avanzando en décimas de puntos —como lo viene haciendo— tendríamos que demorarnos 32 años para igualar al Chile actual. Y ojo, solo si este parara y no dejara de innovar”, relató, previo a profundizar en los textos que lanzarán el próximo mes de septiembre (los estrenarán los alumnos de la región Sierra-Amazonía) y reemplazarán aquellos que recibieron —incluso este año— los docentes y alumnos de la Costa y, que a decir de Brito, pese a que cumplen con los logros y estándares de la reforma curricular, estos no promueve ni el desarrollo del pensamiento, ni la diversidad, el análisis o la investigación; que son precisamente los factores necesarios para inclusive destacar mucho más y reducir los vacíos que los chicos presentan al momento de rendir la Prueba Ser Bachiller.