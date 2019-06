MIES: Salud debe mejorar la atención al adulto mayor

“El Ministerio de Salud tiene que hacer un esfuerzo mayor para llegar a los adultos mayores que están muy alejados y que no pueden llegar al servicio médico por problemas de movilidad”. Lo dijo la titular del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Berenice Cordero, el pasado 3 de junio, luego de asistir a un evento de mujeres emprendedoras.

La ministra señaló que falta un mayor trabajo en cuanto a la inclusión de los ancianos, especialmente en políticas de salud.

A Lidia Cifuentes, por ejemplo, a veces se le sube la presión y para acudir al centro de salud más cercano debe ir sola, porque no tiene en casa quién la asista. No le asusta caminar, a pesar de sus 79 años y de requerir de un bastón, pero revela que se le complica, ya que desde su casa al centro médico hay ocho cuadras. “Cuando tengo algo de dinero me voy en tricimoto”, cuenta, aunque tiene problemas para subir y bajar de ese vehículo.

Como ella, hay muchas personas mayores de 65 años que deben caminar o tomar un medio de transporte, pese a sus dificultades para movilizarse, para llegar a las casas de salud y ser atendidos. En Ecuador, más de medio millón de adultos mayores vive en condiciones de pobreza, como Lidia, y recibe atención médica en centros de salud del Estado.

Desde hace dos semanas, este Diario pidió al Ministerio de Salud, a través de su departamento local de Comunicación, un pronunciamiento sobre el pedido de la ministra Cordero, pero hasta ayer no obtuvo respuesta.

Desde hace dos años, Salud desarrolla el programa ‘Médico del Barrio’, que implica atención en casa, justamente para evitar que personas como Lidia caminen a los centros de salud.

Pero esto aún no llega a todos los sectores vulnerables de la ciudad. “A mí no me han visitado en la casa, yo voy al centro de salud”, dice Manuel Corozo, de 78 años, también de la Trinitaria y quien tiene dificultad para caminar.

“Deben ellos (Salud) venir a darles charlas y revisión odontológica a la fundación, pero no lo hacen. Y muchas veces, cuando hemos trasladado a los adultos mayores por emergencia, nos comentan que no pueden atenderlos allí, sino en otros centros, porque su carpeta no está en ese lugar”, dice una trabajadora de uno de los centros gerontológicos del sur que visitó este Diario, quien pidió la reserva de su nombre.

Este medio también consultó a Salud si tiene otros programas para este grupo. De los 1’264.423 ancianos que hay en el país, el 42 % cuenta con Seguro Social, según dijo la ministra Cordero. Ese porcentaje es atendido en casas de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), pero no está exento de este problema de movilidad.

En un recorrido efectuado por este medio, recibió quejas de jubilados que dicen tener que movilizarse a grandes distancias para recibir la atención. Ello aparte de las usuales largas esperas por una cita y la falta de algunas medicinas en los hospitales.

José Sotomayor, jubilado de 77 años, sufre de cáncer al estómago y hace un año se operó. Mostrando la intervención quirúrgica asegura que buscar el tratamiento para su enfermedad ha sido un verdadero martirio.

“Cada vez que voy desde Los Esteros, donde vivo, al hospital Teodoro Maldonado a hacerme la radioterapia, me dicen que la máquina está dañada. Pero lleva seis meses así. Solo me dan pastillas y si quiero hacerme atender en otro lado tengo que pagar y eso no es justo, eso es una burla”, reclama. Adicionalmente, dice que las citas médicas se las agendan para después de al menos cuatro meses.

Abraham Pazmiño, de 88, también se queja de lo que le toca recorrer para acudir a las citas. Afirma que la consulta que pide para controlar su problema con la glucosa, se la asignan en sectores lejanos a su casa, por lo que debe tomar dos buses o pagar en taxi. “Yo vivo en el suburbio y a veces me dan la cita en el hospital de Los Ceibos, o en el Guasmo y hasta en Urdesa”, narra.

El MIES vigila el bienestar de los ‘abuelitos’, por eso la ministra Cordero reconoce que la atención que les da esa cartera no es suficiente para cubrir sus necesidades. “Ellos tienen derechos muy particulares con respecto a sus edades”, insistió.

El IESS

Médico de Visitas Domiciliarias

El departamento de Comunicación de la Dirección Provincial del Guayas del Seguro Social respondió a este Diario “que es el afiliado el que solicita a qué unidad médica quiere asistir”. Y que en caso de especialidades como Ginecología, Medicina General y Odontología, el agendamiento se realiza conforme a la disponibilidad de turno y que trabajan en la optimización de este proceso. En cuanto a los problemas de traslados a los centros de salud, indicó que el IESS ha implementado el programa de Visitas Domiciliarias para enfermos crónicos que están incapacitados de movilizarse a una casa de salud. Afirma que las 14 unidades médicas del IESS en Guayas, que atienen a 331.356 adultos mayores, están abastecidas en un 90 % con medicamentos.