Barrio acusa de microtráfico y robos a trabajadoras sexuales

Un hombre decía ‘déjenme en paz, ya les di todo, qué más quieren’; mientras dos trans lo empujaban de un lado para otro. Así describe Isabel Briones la escena que observó la noche del pasado jueves desde la ventana de su casa ubicada, entre las calles Aguirre y Antepara. Luego de escuchar algunas súplicas y un bullicio que no la dejaban descansar tranquila, la ama de casa decidió dar un vistazo a la calle por si acaso se tratara de un robo para alertar a la policía.

“No lograba ver con claridad lo que sucedía, pero por aquí las trans asaltan todos los días. Muchas veces atienden a sus clientes en la calle y tienen sexo en las paredes de las casas, al aire libre; también venden droga, asaltan a sus clientes, a los conductores que transitan por las vías y a las personas que inocentemente caminan por las veredas”, agrega.

Hay otros testimonios. “Hace pocos días a mi sobrino, varias trans lo abordaron cuando iba a su casa, le pegaron con una pistola en la cabeza y le quitaron el celular”, acota Rosa Saltos, dueña de uno de los locales comerciales en la calle Aguirre. “Falta más control policial”, precisa.

Tienen pruebas. Una moradora grabó con su celular el momento en que una trans le entrega a un hombre una sustancia que aparentemente es droga. En otro video, alguien da servicio sexual en el pilar de una casa.

Pero no son las únicas vecinas del barrio del Salado que se quejan de la situación. Como ya ha publicado este Diario, la presencia de trabajadores sexuales en las calles de este céntrico sector, paralelo a la turística avenida 9 de Octubre, tiene más de diez años.“Cada vez causan más conflictos. Pelean con botellas de vidrio y se escuchan muchos gritos”, indica otro residente, quien no se identificó.

EXPRESO recorrió la calle Aguirre desde las intersecciones de Antepara y García Moreno, y la avenida del Ejército entre Aguirre y Luque, y comprobó la presencia de trans. Pero ellas se defienden y afirman que no son todas, sino un grupo reducido. “Quienes forman peleas y asaltan a los borrachos son muy pocas, la mayoría solo nos exhibimos y cuando hay un cliente vamos a un hotel”, alega Maylín de 30 años que cada noche se ubica a la sombra de los edificios de la avenida García Moreno para esperar a sus clientes.

La activista Mariasol Mite, dirigente del grupo GLBTI La Casas de las Muñecas, asegura que los malos comportamientos de unas cuantas chicas trans no son un denominador común y que los vecinos no logran ver que son chicas que no tuvieron más oportunidades de trabajo que esa

“A veces las compañeras que trabajan en ese sector son extorsionadas y violentadas. Lo que parece un robo generalmente es el reclamo del dinero por el trabajo”. Mite destaca que con frecuencia su asociación visita a aquellas chicas y les da charlas.

Policía

“Hacemos registros diariamente”

El teniente Jonathan Note, jefe del surcircuito Garay, que vigila el barrio del Salado, asegura que todos los días patrullan las calles donde se ubican los trans y hacen registros de sus carteras para prevenir robos y peleas a mano armada. Pero acota que el control del trabajo sexual en la vía publica es algo que debe contemplar el Municipio. Al respecto, Xavier Narváez, director municipal e Justicia y Vigilancia, aclara que a su departamento no le compete controlar esos actos, sino los locales.