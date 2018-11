El mercado informal de la Metrovía

La plaza del mercado es limitada. No hay pasillo por donde caminar sin tropezar con alguien. A pesar de eso, la multitud se aglomera siempre y para Gigi eso es más que suficiente. Tiene a quiénes ofrecer su producto.

Mientras se presenta a sus clientes, su lugar de trabajo hace un quiebre brusco y ella casi se cae. Es que ese escenario que eligió tiene ruedas y rutas que recorren parte de la ciudad. El lugar que ha escogido esta mujer es la metrovía. Un medio de transporte masivo en el que pese a estar prohibida la comercialización de productos, cada vez es más común la presencia de vendedores ambulantes.

Son las 19:00 del jueves y sus potenciales clientes van cansados y hostigados, retornando a casa desde el trabajo. Algunos van soñolientos, otros entretenidos con el celular. Gigi está segura de que no le queda mucho tiempo, y a pesar de que a su derecha lleva otra funda con botellas plásticas, con las que posiblemente obtendrá algo de dinero extra, sabe que algo más debe ofrecer. Entonces empieza a cantar.

“Pero no me acuerdo, no me acuerdo... y si no me acuerdo no pasó”, canta desafinada una popular canción de Thalía y Natti Natasha mientras mueve un poco sus escurridas caderas. Allí, más que el calor agobiante que envuelve a las 160 personas que están a su alrededor, lo que le preocupa a Gigi es terminar el día sin haber vendido todos los chitos (snacks) que guarda en una funda de plástico.

Ese medio de transporte masivo en los últimos tiempos se ha vuelto un mercado informal ambulante, en el que a diario se transportan 400.000 personas. Un mercado que nunca está desocupado y en el que por el pago de 30 centavos se puede ir de un lado a otro, sin necesidad de bajarse, de ser posible durante las 17 horas que opera el sistema a lo largo de los 342 kilómetros de extensión que incluye su recorrido.

Lo que hace Gigi y otras decenas de vendedores informales no se puede controlar. Así lo explica Leopoldo Falquez, gerente general del Sistema Integrado Metrovía.